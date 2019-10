KNMI kondigt code geel af voor forse regenbuien in vijf provincies

Het KNMI voorspelt dat er van dinsdagavond tot en met woensdagochtend behoorlijk wat neerslag kan vallen. Op sommige plaatsen kan er zelfs sprake zijn van wateroverlast.

Het meteorologische instituut heeft daarom code geel afgekondigd voor de provincies Noord-Holland, Flevoland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Overlast als gevolg van forse regenbuien is ook elders niet uitgesloten.

Code geel vanwege forse buien /KNMI

Pompen of verzuipen

Weeronline ziet vooral in Noord-Holland een komen en gaan van buien waarbij op verschillende plaatsen al meer dan 30 millimeter is gevallen. Ook Zuid-Holland heeft last van hoosbuien. In die provincie was iets voor 22.00 uur lokaal 42 millimeter gevallen. Dat is bijna de helft van wat er normaal in de hele maand oktober uit de lucht valt.

Door de hevige regenval zijn aan het einde van de middag en begin van de avond in onder meer Haarlem en Zandvoort straten onder water gelopen. De brandweer heeft hier met pompen de straten weer begaanbaar moeten maken, dit regengebied trekt in dinsdagavond in oostelijke richting.

Natte boel

Ook het oosten van het land maakt een paar zeer onstuimige uren door, zo heeft het zuiden van Drenthe volgens het weerbureau al te maken gehad met neerslaghoeveelheden van 24 tot 30 millimeter.

Later vanavond en in de nacht van dinsdag op woensdag wordt het vanuit het noordwesten droog. Het regengebied verlaat het zuidoosten pas aan het einde van de nacht. Code geel blijft tot 01.00 na middernacht van kracht.