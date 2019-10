Klachten over oneerlijk werk flink toegenomen

Er komen steeds meer klachten en meldingen binnen over oneerlijk werk. De Inspectie SZW meldt dat de bloeiende arbeidsmarkt in Nederland een grote schaduwzijde heeft.

Volgens de Inspectie is het aantal klachten en meldingen over oneerlijk werk de afgelopen jaren met een derde toegenomen. Zo'n 800.000 tot 900.000 mensen zijn momenteel erg kwetsbaar, staat in een nieuw rapport.

Meer en meer risico

Voor deze groep stapelen de risico's zich op, aldus de Inspectie. Denk aan een hoger risico op onderbetaling, te lange werkdagen en vormen van uitbuiting. Deze groep verricht bovendien vaker fysiek zwaar werk en staat vaker bloot aan gevaarlijke stoffen. Daarnaast hebben ze een groter risico op bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid.

In distributiecentra is vaak sprake van avond- of nachtwerk, merkt de Inspectie op. Dat is volgens de opstellers van het rapport "bewezen ongezond". En er werken veelal mensen met flexibele contracten. Eerlijke beloning en arbeidstijden zijn soms moeilijk vast te stellen.

Problematiek op de agenda

Het rapport is bedoeld om de problematiek meer op de agenda te zetten. De Inspectie verdubbelt de komende jaren haar inzet op het thema eerlijk werk. Maar met meer handhaving alleen komen we er niet, vrezen de autoriteiten. De Inspectie ziet een grijs gebied ontstaan tussen wat wettelijk is toegestaan en wat wenselijk is.

Het gemak waarmee ondernemingen kunnen worden gestart en beëindigd, is een andere opmerkelijk kwestie uit het rapport. Ondernemingen gaan, nadat zij in beeld zijn gekomen bij de Inspectie, soms razendsnel over tot een zogeheten turboliquidatie om boetes te ontlopen. Vervolgens duiken zij onder een andere naam weer op. Ook hiervoor vraagt de Inspectie meer aandacht.