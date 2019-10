Kirsten raadt Het Geluid en wint 100.000 euro

'Het Geluid' van Qmusic is donderdagochtend eindelijk geraden! In de ochtendshow van Mattie en Marieke wist de 36-jarige Kirsten uit Veenendaal te achterhalen wat het mysterieuze geluid was. Dat leverde haar, vanwege de zogenaamde SuperRonde, direct een ton op.

Wat het juiste geluid was? Het verstellen van een wereldstekker in de juiste stand! De normale waarde van het geluid stond donderdagochtend op 66.100 euro, maar omdat er donderdag een speciale superronde was mocht Kirsten een bedrag van 100.000 in ontvangst nemen.

Nog nooit zo hoog

Nog nooit werd er zo'n hoog bedrag gewonnen met het raden van het geluid. Het hoogste bedrag tot nu toe was 63.700. Dat bedrag werd geraden door Kim uit Pijnacker met 'het vastklikken van het lipje van een fotolijstje.' Ook lukte het nog nooit iemand om het geluid te raden tijdens de SuperRonde.