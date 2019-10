Keurmerk: 40 miljoen dieren per jaar hebben ‘beter leven’, maar...

Het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming blijft groeien en dus houden boeren hun dieren steeds diervriendelijker, zo blijkt uit maandag gepubliceerde jaarcijfers.

De Dierenbescherming verwacht komend jaar uit te komen op 40 miljoen dieren die per jaar volgens de criteria van het keurmerk worden gehouden. Dat zou een verdubbeling inhouden in nog geen vijf jaar tijd.

Is dat wel zo’n mooi getal?

„Dat is heel mooi, maar we moeten ons goed realiseren dat nog altijd 92 procent van de dieren in de vee-industrie niet vallen onder de betere leefomstandigheden van ons sterrensysteem”, stelt directeur Co’tje Admiraal van de Dierenbescherming. Ze doet dan ook een dringend beroep op de consument om „als je al vlees wilt eten, dat minder te doen, door te pakken en de hand van de knip te halen”.

Beter Leven week

Maandag 21 oktober is de aftrap van de jaarlijkse Beter Leven week van de Dierenbescherming om aandacht te blijven vragen voor het Beter Leven keurmerk. Voorlichting over diervriendelijker consumeren blijkt namelijk nog steeds nodig, zo vindt de organisatie.

Vooral bij verse kipproducten is volgens de Dierenbescherming winst te halen. Vrijwel iedere supermarkt verkoopt een eigen ’huismerkkip’. Die is iets goedkoper dan de kippen met 1 ster van het Beter Leven keurmerk, maar beduidend minder diervriendelijk geproduceerd. In een recent verschenen rapport waarin alle verkrijgbare kippen objectief werden vergeleken op dierenwelzijn, bevestigt de Universiteit van Wageningen dat kippen onder het Beter Leven keurmerk diervriendelijker zijn geproduceerd. Dat geldt uiteraard voor de kip met 3 sterren, maar ook voor kip met 1 ster in vergelijking met de huismerkkip. Ze hebben bij één ster al meer ruimte, een overdekte uitloop naar buiten en kunnen daardoor beter hun natuurlijk gedrag laten zien.

Melk en yoghurt met Beter Leven sterren

Consumenten kunnen nu ook overstappen op zuivel met één ster van het Beter Leven keurmerk, verkrijgbaar bij Jumbo. Het is een proefproject om de melkveehouderij een stuk dier- en milieuvriendelijker te maken. Hierbij kan 80 procent van de koeien tegelijkertijd eten, hebben de dieren meer ruimte in het looppad en een eigen ligplaats in de stal. Ook is er veel meer aandacht voor het welzijn van kalfjes. De sterfte van deze jonge dieren is momenteel zeer hoog, tot wel 13 procent. De Dierenbescherming wil dit veranderen.

Wordt het een succes?

Of de proef met de zuivel slaagt is wederom afhankelijk van de consument. Koopt hij de één ster Beter Leven melk en -yoghurt niet, dan hebben zeven melkveehouders investeringen gedaan die ze niet kunnen terugverdienen. „Wat dat betreft zou voor de consument niet langer de prijs leidend moeten zijn, maar het dierenwelzijn. Niet voor niets luidt de slogan van deze campagne: Beter Leven? Check ’t label even”, besluit Co’tje Admiraal.