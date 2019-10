kankerverwekkende stoffen in autostoeltjes

Maar liefst vier typen kinderzitjes voor in de auto blijken schadelijke stoffen te hebben. Dat concludeerde de ANWB in de jaarlijkse autostoeltjestest.

De ANWB neemt ieder jaar autostoeltjes onder de loep voor de jaarlijkse kinderzitjestest. Dit gebeurt al sinds 2003 om ouders te informeren over de kwaliteit van de stoeltjes. Wat blijkt dit jaar? Van de twintig geteste modellen hebben er vier de beoordeling ‘slecht’ gekregen vanwege een hoge concentratie schadelijke stoffen in de bekleding.

Kankerverwekkende bekleding

De stoeltjes worden beoordeeld op veiligheid, bediening, ergonomie en aanwezigheid van schadelijke stoffen. Elf kinderzitjes kregen met vier sterren een ‘goed’ en de overige vijf werden met drie sterren beoordeeld als ‘voldoende’. De vier stoeltjes met schadelijke stoffen kregen één ster. Een ‘slechte’ score krijgt een stoeltje direct wanneer er op één van de hoofdonderdelen (veiligheid, gebruik, schadelijke stoffen) maar één ster is behaald.

De jaarlijkse test wordt uitgevoerd door een internationaal testconsortium dat is gevormd door Europese Autoclubs en Europese consumentenorganisaties. Deze selecteert de autostoeltjes die worden getest en de manier waarop deze onder de loep worden genomen. De inkoop van de zitjes wordt vervolgens anoniem gedaan, zodat zeker is dat ze ook voor consumenten te koop zijn.

Wat wordt er getest?

De kinderzitjes worden op de verschillende onderdelen getest. Om de veiligheid te kunnen beoordelen, worden er frontale- en zijdelingse botsingen uitgevoerd en wordt de stabiliteit in de auto beoordeeld. Bij het onderdeel ‘gebruik’ weegt de kans op onjuist gebruik het zwaarst mee. Ook het vastzetten van het kind en het monteren van het zitje worden beoordeeld. Voor ‘ergonomie’ kijken de testers naar onder andere de ruimte in het zitje, het ruimtebeslag in de auto, comfort en de zithouding van het kind in het zitje. De gebruikstesten worden uitgevoerd in een Oostenrijkse autoclub en de bekleding van de zitjes wordt in een laboratorium getest op aanwezigheid van schadelijke stoffen.

De autostoeltjes zijn nog op de markt. Maar volgens de ANWB zijn meerdere zitjes die de afgelopen jaren slecht uit de test kwamen verbeterd of werden ze niet meer geproduceerd.

Kinderzitjes

De kinderzitjes waar het om gaat zijn onder andere de ‘Uppababy Mesa i-Size’ en de ‘Uppababy Mesa i-Size + i-Size Basis’. Deze bevatten de kankerverwekkende vlamvertrager TCPP, die vuur verhindert en de verbreiding van vuur vertraagt.

Ook in de bekleding van de ‘Hauck iPro Baby’ en de ‘Hauck iPro Baby + iPro Base’ is een schadelijke stof aangetroffen, namelijk naftaleen. Gezondheidswetenschappers vermoeden dat dit kankerverwekkend is. De ‘Hauck iPro Baby + iPro Base’ scoort ook nog eens ‘matig’ (twee sterren) in de categorie veiligheid.