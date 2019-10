Journalisten maken vuist tegen gijzeling NOS-collega #laatbasvrij

Op het nieuws over de gijzeling van NOS-journalist Robert Bas is door collega's vanuit diverse hoeken verbolgen gereageerd.

En het blijft niet alleen bij woorden en hashtags. Een groep journalisten gaat vrijdag naar de rechtbank van Rotterdam protesteren tegen de gijzeling van Bas.

Verschoningsrecht

De journalist werd donderdag in gijzeling genomen nadat hij niet akkoord ging met het verzoek van de rechter-commissaris om als getuige op te treden in een strafzaak waar hij zelf verslag van deed. Bas is niet van plan om de bronnen van zijn verhaal over de vergismoord wereldkundig te maken. De NOS-journalist beroept zich op zijn verschoningsrecht en wil zijn bron beschermen.

Op initiatief van Marcel Haenen, journalist bij NRC Handelsblad, werd de demonstratie 'Free Robert Bas' donderdagmiddag in het leven geroepen. Hij wil zijn opgesloten collega een hart onder de riem steken en heeft geen goed woord over voor de beslissing van de rechtbank. Haenen vindt het een gotspe dat zijn collega is opgesloten, omdat hij niet wenst te praten over zijn bronnen. „Het is heel ernstig dat er, in een tijd waarin klokkenluiders worden afgeluisterd, journalisten worden opgesloten."

Absolute vrijheid

Een journalist moet zonder overheidsbeperkingen zijn werk kunnen doen in een moderne rechtstaat, daarom schaart ook onze redactie ons achter #LaatBasVrij.

/Dagblad Metro

Bijval

De oproep kan eveneens op veel steun werken bij andere journalisten, zowel links als rechts is het erover eens: journalisten opsluiten omdat ze hun bronnen niet willen prijsgeven kan niet door de beugel. Onder meer Algemeen Dagblad, BNR Nieuwsradio en GeenStijl hebben laten weten achter de actie te staan.

Journalisten die in het verleden op last van de rechter werden gegijzeld, zoals Bart Mos (De Telegraaf) en Koen Voskuil (destijds Spits!, nu AD) zullen zich bij de protestactie aansluiten, zegt Haenen.

„Gijzeling van een journalist is een idioot en ineffectief middel. Sterkte voor collega @robertpbas. We staan achter je. #LaatBasVrij", twittert Voskuil, die in 2000 achttien dagen achtereen werd gegijzeld omdat hij weigerde de naam van een politiebron te onthullen.

Bart Mos, die in 2006 samen met zijn collega Joost de Haas drie dagen werd gegijzeld in verband met AIVD-dossiers over topcrimineel Mink K., sluit zich eveneens aan bij het protest. „Die nieuwe bronbeschermingswet voor journalisten blijkt dus volstrekt nutteloos. #LaatBasVrij."

Vergismoord

Bas is als getuige opgeroepen in de moordzaak van ggz-directeur Rob Zweekhorst in 2014. Zweekhorst werd per abuis slachtoffer van een gerichte moordactie en kwam door kogelschoten om het leven. Drugscriminelen zouden een 'vijand van de drugswereld' om het leven willen laten brengen en gaven de dader de opdracht om deze persoon om te brengen. De dader zag Zweekhorst, die verder niks met de onderwereld te maken had, aan voor zijn doelwit. Hierdoor is de zaak omgedoopt tot de 'vergismoord'.

De NOS-journalist deed verslag van de zaak waarbij hij in gesprek kwam met meerdere bronnen die hem nieuwe informatie over de zaak verschafte. Op basis van afgeluisterde gesprekken wil de advocaat van de verdachte Bas als getuige oproepen. Dit wordt echter door de verslaggever geweigerd omdat dit hem en zijn bron in moeilijkheden zou kunnen brengen.