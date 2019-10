Jongeren maken sneller schulden, maar hebben ook meer spijt

Jongeren gaan een stuk makkelijker met hun geld om dan ouderen. Dat blijkt uit een flitspeiling in opdracht van het Ministerie van Financiën.

Schulden maken, dat vinden de meeste ondervraagden toch wel écht een ding: acht op de tien ondervraagden spaart liever voor een grote aankoop dan dat ze er een lening voor afsluiten.

Aan de andere kant vindt de helft het geen probleem een lening af te sluiten voor iets als ze dat maar kunnen afbetalen. En jongeren zijn daar dan nog net ietsjes makkelijker in dan ouderen.

Sneller lenen

Zo blijkt uit de cijfers van de peiling dat jongeren van 18 tot en met 39 jaar in alle gevallen sneller een lening afsluiten dan iemand in de categorie 40 tot en met 59 jaar oud. Vooral bij hun opleiding vrezen jongeren niet om een lening af te sluiten (32 procent), maar waar dat nog enigszins logisch is blijkt een groot percentage jongeren en jongvolwassenen bijvoorbeeld ook een lening af te sluiten voor een nieuwe keuken of badkamer (28 procent), auto (26 procent), mobiele telefoon (19 procent) en vakantie (14 procent).

Spijt

Er is een dikke maar; uit de cijfers blijkt ook dat jongeren achteraf vaker spijt hebben van hun lening dan oudere generaties (43 procent van de jongeren, versus 24 procent onder 40 tot en met 59-jarigen en 11 procent onder 60 t/m 80-jarigen). Ze schijnen dan ook vaker dan andere generaties naar informatie over afbetalingsregelingen te zoeken. Dat doen zij zowel via websites van webshops, als via internet en via familie en/of vrienden.

Jongeren zijn er dan ook het minst van alle ondervraagde generaties van overtuigd dat kopen op afbetaling duurder is: De Nederlandse consument denkt dat het uiteindelijke bedrag van het kopen van een TV van 1000 euro op afbetaling in twaalf termijnen gemiddeld rond de 1176 euro ligt. De jongere generatie schat dit bedrag rooskleuriger in dan de oudere generaties, zelfs 28 procent van hen zegt dat het te betalen bedrag uiteindelijk lager zal zijn en tussen de 500 – 1000 euro ligt.

Problematiek

De problematiek zit hem volgens minister Hoekstra voor een deel in een gebrek aan kennis en een tikkeltje in laks gedrag. „Wanneer veel of ingewikkelde stappen nodig zijn om een spaarrekening te openen of de hypotheek af te lossen, dan stellen we dit liever uit. Is krediet de standaardoptie om een telefoon te kopen, dan volgen we deze optie vaak nagenoeg ondoordacht", schrijft hij in een Kamerbrief actieplan consumentenkeuzes. De uitdaging zit volgens hem in sterke en brede bewustwording creëren en het beter vormgeven van de informatie op plekken waar mensen kiezen voor bijvoorbeeld een lening. „Denk aan het makkelijk en aantrekkelijk maken om een spaarrekening te openen of de hypotheek af te lossen."