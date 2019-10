Johnson komt met compromisvoorstel brexit

De Britse premier Boris Johnson heeft een compromisvoorstel gestuurd aan de Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. Het voorstel, over hoe zijn land met nieuwe afspraken over de brexit uit de EU kan vertrekken, is volgens Johnson „voor beide zijden aanvaardbaar." Later woensdag hebben de twee telefonisch contact over de kwestie.

In het 'ultieme' voorstel wordt de backstop geschrapt. De backstop is de regeling die moet garanderen dat er na de brexit geen harde, fysieke grens tussen Noord-Ierland en Ierland ontstaat. De Britse regering heeft Johnsons brief met daarin een toelichting op zijn plannen openbaar gemaakt, maar het protocol over Noord-Ierland blijft vooralsnog geheim.

Brexitonderhandelaar namens de EU, Michel Barnier, licht de lidstaten en het Europees Parlement later woensdag in over de ontwikkelingen.

Steun van Noord-Ierse partij

De protestantse Noord-Ierse Democratic Unionist Party (DUP) steunt het brexitvoorstel van premier Johnson. Partijleider Arlene Foster zegt blij te zijn dat in het voorstel de Noord-Ierse grenssituatie niet meer anders is dan in de rest van het Verenigd Koninkrijk.

DUP, die de regering van Theresa May en nu van Johnson steunt, was eerder steeds tegen de brexitvoorstellen, vanwege de backstop. Noord-Ierland zou dan een uitzonderingssituatie krijgen binnen het Verenigd Koninkrijk. Het land zou dan nog deel blijven uitmaken van de Europese douane-unie. Dat is in dit voorstel niet het geval.

In het voorstel staat dat de Noord-Ieren iedere vier jaar moeten stemmen over de grensregels. Het is de bedoeling dat er geen grote fysieke grenscontroles komen. Kleine bedrijven zouden hun goederen digitaal aan kunnen geven en er moet een speciale afspraak komen voor betrouwbare handelaren.

'Bij elkaar blijven'

Premier Mark Rutte gaat de nieuwe Britse brexitvoorstellen nauwkeurig bekijken, zei hij tijdens een bezoek aan Berlijn. Hij en zijn Duitse collega Angela Merkel benadrukten de Europese eensgezindheid rond de brexit. „Voor ons is zeer belangrijk dat wij als 27 bij elkaar blijven", aldus Merkel over de EU-lidstaten zonder de Britten.