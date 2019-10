Jarige Eva (3) met kanker krijgt duizenden brieven en cadeautjes

Een verloren schilderij van de Italiaanse schilder Cimabue bleek jaren in een Franse keuken te hangen. Het schilderij is zondag in Parijs geveild voor ruim 24 miljoen euro en is daarmee een van de tien duurste schilderijen ooit, schrijft The Guardian.

Het zou je maar gebeuren: dat toch wel erg kitcherige schilderijtje dat al tig jaar in je keuken hangt blijkt uiteindelijk een van de duurste schilderijen ter wereld te zijn. Het gebeurde een 90-jarige Franse vrouw, die dacht dat De Bespotting van Christus - zoals het schilderij heet - gewoon een religieus schilderijtje was. Ze hing het schilderij boven haar gasfornuis en keek er nooit naar om, tot een veilingmeester bij haar thuis kwam en het schilderij herkende.

Het kunstwerk mag dan wel mega qua prijs zijn, qua formaat is dat het zeker niet: het schilderijtje is slechts 20,3 bij 28,5 centimeter en is rond het jaar 1280 geschilderd.