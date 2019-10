Italië wil criminaliteit bestrijden met 'superpinbonus'

Zwart werken is een probleem in tal van landen, ook in Italië. De regering wil deze vorm van criminaliteit nu ook gaan bestrijden en doet dat op een bijzondere manier.

Vanaf begin 2021 zullen er zogenaamde superbonussen worden uitgekeerd door de overheid aan Italianen die elektronisch gaan betalen in sectoren waar dat minder gebruikelijk is en nu nog veel in cash wordt gehandeld.

Loodgieter

Hierbij moet er vooral gedacht worden aan praktische beroepen, zoals loodgieter of andere reparateurs. Deze doen hun klanten soms het aanbod om cash minder te betalen dan via pin, waarna ze over dat deel geen belastingaangifte doen.

Eenzelfde soort maatregel komt er in de kansspellenindustrie. Daar worden er speciale prijzen verbonden aan de elektronische betaalmethodes. Handelaren die de mogelijkheid om elektronisch te betalen niet geven, krijgen een boete.

Verlagen

Het is niet de enige maatregel die Italië gaat nemen tegen zwart werken. Zo worden de maximumtransacties voor cash stapsgewijs verlaagd van nu drieduizend euro, naar tweeduizend euro in 2021 en duizend euro in 2022.