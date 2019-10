Huurprijzen vrije sector blijven stijgen, rek raakt er wel uit

Een huis huren blijft ontzettend duur en het einde is nog niet in zicht want de huurprijzen blijven maar stijgen. Dat blijkt uit cijfers van woningplatform Pararius.

Volgens Pararius is de gemiddelde huurprijs van een woning in Nederland 11,65 euro per vierkante meter, een stijging van 3,6 procent in het voorbije kwartaal. Bij een woning van 88 vierkante meter zit je dan aan de 1.000 euro per maand. Dan spreek je over kale huur, waar de kosten voor gas, water en licht nog bij op moeten worden geteld.

Rek eruit

Toch is het zo dat de huurprijzen in Nederland niet meer zo hard stijgen als eerder. Het platform stelt dat de rek eruit is en dat de stijging enorm meevalt, als je die naast de prijsontwikkeling van de koophuizen legt.

De huurpijzen van woningen in de hoofdstad stegen flink minder dan het gemiddelde. Voor 75 vierkante meter in Amsterdam betaal je gemiddeld 1760 euro. Even buiten de ring ben je in Haarlem voor eenzelfde woning 1463 euro kwijt en in Hoofddorp is het prijskaartje 1320 euro.

Friesland het goedkoopst

Noord-Holland staat als je naar de provincies kijkt dan ook ruim bovenaan (21,62 euro per vierkante meter). In Friesland ben je gemiddeld het goedkoopst uit 8,81 euro per vierkante meter.