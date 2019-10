Huurder Ruinerwold vast voor vrijheidsberoving

Josef B., huurder van de boerderij in Ruinerwold waar een gezin negen jaar werd opgesloten, wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving. Dat maakt het OM bekend.

Deze week werd Nederland opgeschrikt door een verhaal dat gemakkelijk als filmscript zou kunnen dienen. In het Drentse dorp Ruinerwold werd een gezin gevonden dat negen jaar afgeschermd van de rest van de wereld zou hebben geleefd. Sinds 2010 zouden vader en zijn zes kinderen niet meer buiten zijn geweest.

De 58-jarige huurder van het pand, Josef B., werd maandag opgepakt. In eerste instantie omdat hij het onderzoek belemmerde. Woensdag maakte het Openbaar Ministerie bekend dat de man wordt verdacht van wederrechtelijke vrijheidsberoving en het benadelen van de gezondheid van anderen.

Alarm geslagen

Het gezin werd ontdekt nadat de oudste zoon van 25 meerdere malen bij het plaatselijke café was verschenen. De laatste keer liet hij aan één van de barmannen weten dat hij hulp nodig had en een einde wilde maken aan de situatie waarin hij zat. Ook zei hij dat hij nog nooit naar school is geweest.

Woensdag blijkt dat geen van de gezinsleden in het pand staat ingeschreven bij de basisadministratie, maakt de politie bekend. Naar eigen zeggen vormen de vijf zonen, de dochter en vader een gezin. Wat de link is met B., is vooralsnog niet duidelijk. Ook is het onbekend waar de moeder van het gezin is. Alle betrokkenen claimen meerderjarig te zijn. Het gezin is in veiligheid gebracht, onderzocht door een arts en er is een nadrukkelijk verzoek gedaan de familie rust te geven.

Te weinig onderzoek

We kunnen op dit moment nog weinig zeggen over de toekomst van de kinderen en hun vader, zegt pedagoog Bas Levering. „In dit geval is er echt niks om te vergelijken. We weten dat dit verhaal door één persoon aan het rollen is gebracht, hij wordt getypeerd als verwarde man. Er zijn nauwelijks vergelijkbare verhalen bekend.” Wat het met je doet om 9 jaar lang afgesloten te zijn van de wereld, is bijna niet te onderzoeken, zegt hij.

Eén van de meest bekende verhalen is het verhaal van Natascha Kampusch. De destijds 10-jarige werd ontvoerd en acht jaar lang gevangen gehouden. Op een spaarzaam onbewaakt moment wist ze te ontsnappen aan haar ontvoerder, die dezelfde dag nog voor de trein sprong. Levering: „Dat is een heel merkwaardig verhaal. Het leek er in eerste instantie op dat ze er zonder trauma’s uit was gekomen, dat kan bijna niet. Inmiddels kun je bij haar wel zien wat het op de lange termijn heeft gedaan.”

Door wolven opgevoed

Er zijn ook experimenten bekend die eind 18e eeuw zouden zijn uitgevoerd, vertelt Levering. „Er was een groeiende belangstelling voor kinderen die opgroeiden in de natuur, en dan vooral kinderen die niet door mensen werden opgevoed. Of de experimenten echt hebben bestaan, weten we niet.” Kinderen leren dan geen mensentaal en communiceren op andere wijze. Ook zijn uitkomsten van dergelijke experimenten niet per se representatief voor de kinderen in Ruinerwold. „Deze man kon bijvoorbeeld wel gewoon spreken.”

„Het is echt nog te vroeg om iets te kunnen zeggen over deze situatie”, benadrukt Levering nogmaals. „Je weet bijvoorbeeld niet wat de vader gedaan heeft. En in hoeverre het gezin afgesloten was van de buitenwereld. Misschien hadden ze op één of andere manier wel contact met anderen, bijvoorbeeld via de digitale weg. We weten echt nog niks.”

Sociale media

De oudste jongen lijkt sinds mei op sociale media te vinden. RTL Nieuws zocht uit dat de jongeman, hij noemt zichzelf Jan, bij het bedrijf Native Creative Economy in Meppel werkte, het bedrijf op naam van Josef B.. Het is een moederbedrijf van kleinere bedrijven die zich bezighouden met houtbewerking en de verkoop van houtkachels en houten meubels.

Jan heeft meerdere social media-profielen. Het lijkt erop dat hij deze profielen - waar veel selfies op te vinden zijn - zelf beheerde. Ook staan er twee foto’s van de barman die alarm sloeg op de profielen. Deze lijken van de Facebookpagina van de barman af te komen.