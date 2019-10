Hoogste percentage vrouwelijke filmmakers ooit op IDFA

Een mijlpaal voor het internationale documentairefestival IDFA: nog nooit werden er zoveel films van vrouwelijke filmmakers geprogrammeerd.

De organisatie van het documentairefestival in Amsterdam heeft dat woensdag bekendgemaakt. De 32e editie van het festival opent woensdag 20 november in Koninklijk Theater Carré met de wereldpremière van de film Sunless Shadows van de Iraanse filmmaker Mehrdad Oskouei.

Nog steeds niet de helft vrouw

Van de documentaires die meedingen naar de filmprijzen is 64 procent gemaakt door vrouwen. Voor het volledige festivalprogramma geldt dat voor 47 procent van de titels. Volgens Orwa Nyrabia, artistiek directeur van IDFA, zit het festival daarmee „op het goede spoor".

„Een eerlijke representatie was een stuk gemakkelijker te bereiken dan aanvankelijk leek. We hoefden alleen ons doel in gedachten te houden. De uitstekende selectie van dit jaar herinnert ons er nog eens aan hoe veel uitzonderlijke vrouwelijke filmmakers er op de wereld zijn", aldus Nyrabia.

Vrouwen in gevangenis

De openingsfilm gaat over vijf jonge Iraanse vrouwen in een gesloten jeugdinrichting, allemaal betrokken bij de moord op een echtgenoot, vader of zwager die ze mishandelde. Sunless Shadows toont, volgens het festival, het verdriet, maar ook de schoonheid en de humor in het dagelijks leven van deze groep meisjes.

Zoals altijd zijn er verschillende competities. Deelnemers strijden om de prijzen voor onder meer beste lange documentaire, beste lange debuutfilm en de beste digital storytelling. Het festival duurt tot en met 1 december.