Hongkong sluit activist Joshua Wong uit van verkiezingen

Nederland mag dan wel een fietsland pur sang zijn, campagnes over de veiligheid op ons stalen ros zijn er des te meer. De start van de donkere dagen zijn een aanleiding voor een nieuwe campagne.

‘Ik val op’ heet de nieuwe actie van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). We stappen nog te vaak op een fiets zonder licht en dat leidt tot ongelukken, is het motief. Volgens VVN vindt één op de vijf ongelukken in het donker plaats, terwijl slechts tien procent van de fietskilometers in het donker worden afgelegd. Rijd je mét fietsverlichting, dan neemt het risico op een ongeval met zeventien procent af.

Met zo’n 35.000 kilometer aan fietspaden is het niet gek dat ons land een fietsland wordt genoemd. Maar we gaan blijkbaar niet altijd goed met onze tweewieler om, want aan fiets-campagnes geen gebrek. Begin deze maand lanceerde ANWB nog een actie om te voorkomen dat we op de fiets stappen zonder licht. En in de zomermaanden was er een campagne om te voorkomen dat we onze smartphone uit onze jas of tas halen.