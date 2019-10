Hoera: Pluisje/Rex/Bello mag op ziekenbezoek!

In Venlo starten ze vrijdag met een ‘huisdierproef’ waarbij het eigen huisdier op ziekenbezoek mag. Een firsttimer voor ziekenhuizen in Nederland

Oké, je boa constrictor komt er niet in en ook je vogel(spin) blijft gewoon in z’n kooitje thuis zingen (of kruipen), maar wel grote kans dat je voor even herenigd kunt worden met Bruno, Minoes of Nijntje wanneer je in medisch centrum VieCuri Medisch Centrum in Venlo verblijft. Op Dierendag start hier een unieke proef om bezoek tussen patiënten en hun huisdier mogelijk te maken. De proef begint bij de verpleegafdelingen Longgeneeskunde en Orthopedie en na een proefperiode wordt bekeken of ze het ziekenhuisbreed kunnen uitbreiden.

Steuntje in de rug

Het initiatief komt van longfunctie-analist Marisca Lukasik. Ze raakte geïnspireerd door een filmpje over een doodziek jongetje in Canada dat zijn hondje heel erg miste. Het ziekenhuis regelde dat de twee elkaar toch regelmatig konden zien, wat een positief effect op hun patiëntje had. ,,Dat kunnen wij ook”, dacht ze en maakte zich hard voor dit bijzondere project. ,,Het bezoek van een huisdier zorgt voor een steuntje in de rug. Het uiteindelijke doel is alle patiënten van VieCuri de mogelijkheid bieden hun huisdier tijdens het ziekenhuisverblijf te ontmoeten. Uit onderzoek blijkt dat het ontmoeten van een dier binnen de zorg een positief effect kan hebben bij de behandeling.” Er gelden wel bepaalde voorwaarden aan het huisdierbezoek. ,,Uiteraard moet de behandelend arts toestemming geven voor het bezoek en onze huisdiervrijwilligers, dat zijn onze verpleegkundigen, begeleiden het en zorgen ervoor dat alles goed georganiseerd verloopt.”

Intensive Care verpleegkundige Gerty Hermans is één van de huisdiervrijwilligers en ze kan niet wachten tot de eerste ‘huisdier-baasje-reünie’. ,,Het doet mensen zó ontzettend goed als ze hun huisdier kunnen zien op het moment dat ze het moeilijk hebben. Ik ga nu af en toe naar een zorginstelling in de regio met mijn katten en ik zie mensen door het contact met de dieren echt opfleuren, het doet heel veel met ze.”

Bijzondere band

De totstandkoming van het huisdierproject heeft wel wat voeten in aarde gehad, vertelt een woordvoerster van VieCuri. ,,De zorg voor de patiënt moet natuurlijk worden gewaarborgd. Mensen liggen hier niet voor de lol en zijn ziek, daar moet je rekening mee houden.” Geen bezoek op de kamer dus, en er wordt een speciale ruimte, die zo dicht mogelijk bij de ingang van het ziekenhuis is, ingericht voor de bezoekjes waar patiënt en huisdier elkaar een half uur kunnen zien en knuffelen. Nee, geen bakjes vol brokjes, wortels op tafel en de vloer vol stro, glimlacht ze, ,,je moet het ook weer niet romantiseren, het gaat puur om het weerzien en het is belangrijk dat het in een nette kamer gebeurt, die na het bezoek weer grondig wordt schoongemaakt.” Een half uur is lang genoeg, denkt VieCuri, ,,het kan best intensief voor een patiënt zijn om ineens weer zijn of haar huisdier op schoot te hebben.”

Het grote verschil met al bestaande projecten waarbij vrijwilligers ‘met knuffelbare honden en konijnen’ naar het ziekenhuis komen, is dat het in een ruimte in het ziekenhuis zelf gebeurt en natuurlijk dat het nu om hun eigen huisdieren gaat. ,,Dat is een band die je met geen ander dier kunt nabootsen, dat weet iedereen die zelf een huisdier heeft.”

Overigens kunnen ze helaas niet alle huisdieren toestaan. ,,Ze mogen niet jonger zijn dan zes maanden, geen gevaar opleveren en hoe lief ze misschien ook zijn, reptielen, ratten, muizen en vogels zijn uitgesloten.” Er is altijd ruimte voor overleg in geval van bijzondere huisdieren, ,,we willen natuurlijk zo veel mogelijk patiënten een goed gevoel geven.”

Dierbaar

Het huisdier fungeert niet als wondermiddel, schudt ze haar hoofd, ,,Het is niet zo dat je ineens weer beter bent als je je poes ziet, maar het zorgt wel even voor een geluksmoment waarin je niet aan je ziekte denkt. Zie het als een positieve impuls.” Vrijdag starten ze met het project dat na tien huisdierbezoekjes wordt geëvalueerd. ,,We verwachten dat we onze patiënten blij kunnen maken en hopen dat we het kunnen uitbreiden, hoe mooi zou het zijn als ook onze kinderafdeling mee kan doen? En wie weet volgen andere ziekenhuizen straks ons voorbeeld, want hoe meer patiënten voor even weer herenigd kunnen worden met hun huisdier, hoe beter. Het betekenen dierbare momenten voor hen.”