Hoera, het is vandaag ook jóuw dag: Internetdag!

OP deze dag moeten we eigenlijk even stilstaan bij datgene dat ons leven voorgoed heeft veranderd, stelt de organisatie van 'Internetday', maar voor internetman Danny is het elke dag internetdag!

Hoera, het is Internetdag! De uitvinding die in menig top 3 ‘beste uitvindingen ooit’ staat en die op 29 oktober 1969, een paar maanden na de eerste voetstappen op de maan, de eerste vorm aannam.

De belangrijkste uitvinding in de geschiedenis van de mens, zo staat het in grote letters, in het Engels, op de website van ‘Internetday’, ,,en dat moet worden gevierd!”

Jong internetbaasje

Internetwhizzman Danny Mekić herinnert z'n eerste keer nog goed

Of hij vandaag de champagne ontkurkt en gezellig een glaasje proost met zijn laptop? Internetondernemer Danny Mekić moet lachen. Nee hoor, ,,Het is voor mij elke dag internetdag, net zoals voor de meeste mensen tegenwoordig. Bij bijna alles wat we doen, zijn we afhankelijk van het internet, er gaat geen enkele dag voorbij dat ik het niet gebruik.”

Mekić was al jong een ondernemend baasje en startte op zijn vijftiende met zijn eigen bedrijf, gericht op het ontwikkelen van apps en websites en hij werd zelfs jonge ondernemer van het jaar 2009. Zijn eerste keer herinnert hij nog goed, blikt hij met grijns terug. Hij moet een ‘jaartje of zeven, acht’ zijn geweest en zat samen met zijn vader te pielen achter het internet via radiosignalen, oftewel: packetradio. Je kunt het een beetje vergelijken met walkietalkies, ,,je kon alleen een email sturen aan iemand in de buurt, via die signalen ging je als een soort lappendeken steeds een stukje verder het internet op.”

Blije moeder

Zijn tweede internetervaring beleefde hij dankzij de gratis cd die op een goede dag bij het magazine Computer Idee zat, ,,daarmee kon je inbelinternet installeren en kon je internetten via de telefoonlijn.” Zijn derde kwam door het breedbandinternet van Chello, dat niet alleen tot een blije Danny leidde, maar ook zijn dolgelukkige moeder, ,,ze kon eindelijk weer gewoon bellen met haar vriendinnen!”

Over wat het voor hem betekent, is hij stellig. Alles, het heeft zijn leven veranderd. ,,Ik zeg altijd dat internet mijn toegangspoort was tot andere werelden. Nog steeds trouwens, maar zeker in die begindagen was internet echt de uitvinding waardoor je een heel nieuwe wereld kon zien, horen en voelen.” De hele wereld is dankzij internet een stuk globaler geworden, ,,en persoonlijk ben ik er heel dankbaar voor dat het in mijn leven is gekomen.” Want voor hem als ondernemer bleek het de uitkomst.

Zonder start- of werkkapitaal en niet komende uit een ondernemersfamilie, heeft het internet Mekić geholpen succesvol te worden. Sterker nog: ,,Door de lage drempels van het internet kan íedereen ondernemer worden, je hoeft niet eerst te investeren in een kantoor, fabriekshal en dure apparatuur om ergens mee te kunnen starten.”

Anonieme Cupido

Amsterdammer Mekić, die ook vaak als spreker wordt uitgenodigd op allerlei congressen en events, is nu begin dertig, maar heeft al een allerhande aan internetbedrijfjes op zijn naam staan. Hij hield (en houdt) van de grenzen opzoeken: Zo resulteerde in 2003 de frustratie van geen anonieme sms’jes te kunnen versturen en de wens om met Valentijnsdag iedereen een glimlach te bezorgen, in een website waar mensen een liefdesboodschap aan hun geliefde konden sturen, met ‘Cupido’ als afzender. ,,Werd een groot succes!”

En in 2010 bedacht hij Ashalerts.com, toen de beruchte aswolk van IJsland op Nederland afkoerste en tienduizenden reizigers dreigden te stranden. ,,Tegen betaling konden mensen de laatste informatie ontvangen op hun mobiel, zelfs BBC en de NOS verwezen naar de website.”

Maar bovenal bleek hij een digiheld in het bouwen en hosten van websites en adviseren van bedrijven over digitalisering en innovatie. Ach, haalt hij z’n schouders op, hij doet gewoon wat hij leuk vindt, ,,nu worden het allemaal startups genoemd, vaak gefinancierd door externe geldschieters, maar in die tijd ondernam ik gewoon en zag wel waar het naartoe ging.”

Internetvrij?

Een leven zonder internet? Hij moet er hartelijk om lachen. ,,Onmogelijk... Maar heerlijk!” roept hij het bijna uit. ,,Internet is met allerlei apparaten verbonden die als een soort slagader impulsen op ons brein projecteren. We leven in een aandachtseconomie en internet dringt binnen in ons leven met elk pushbericht en Whatsappje. Het brengt heel veel, maar het maakt het leven vaak heel onrustig.” Op vakantie gaat zijn telefoon dan ook steevast uit, zegt hij gedecideerd, ,,Een paar dagen internetvrij zijn, levert zo’n gevoel van vrijheid op... Maar wat ook al helpt is om de notificaties op je telefoon uit te zetten.”

Ten slotte nog een tip van deze enthousiaste internetman. ,,Ga eens naar http://info.cern.ch. Ik zeg nog niet wat het is, maar ik vind eigenlijk dat elke internetter deze website tenminste een keer in zijn leven bezocht moet hebben!”