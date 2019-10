Hoe zat het ook alweer met de donorwet?

Nog geen twee minuten duurt het om je donorkeuze kenbaar te maken. Toch heeft meer dan de helft van de Nederlanders nog niet laten weten of ze hun organen willen afstaan na het overlijden.

‘Ja, tenzij’ is de wet die vorig jaar februari werd aangenomen. Dankzij deze wet ben je, als je niets laat weten, automatisch donor. Inmiddels zijn we ruim anderhalf jaar verder en heeft nog steeds meer dan de helft van de Nederlanders geen keuze geregistreerd, zelfs als ze geen donor willen zijn.

Zo ook Samra, die haar keuze als donor niet heeft ingevuld, terwijl ze wel weet van de nieuwe wet. „Ik ben groot voorstander van de nieuwe wet. Maar het registreren doe ik gewoon niet. Het schiet er steeds bij in”, zegt ze.

Hoe zat het ook alweer?

Als Samra voor 1 juli 2020 haar keuze niet kenbaar maakt, wordt automatisch geregistreerd dat ze geen bezwaar heeft tegen orgaan- of weefseldonatie. Nu ben je nu nog automatisch geen donor als je je de keuze niet hebt doorgegeven bij het Donorregister. Vorig jaar februari werd er een nieuwe wet aangenomen die daar verandering in brengt: de actieve donorregistratie.

Iedereen die vanaf 1 juli 2020 ouder is dan 18 jaar, wordt automatisch donor. Je ontvangt dan eerst twee brieven met de vraag of je je keuze alsnog wilt registreren. Doe je dat niet, dan komt er ‘geen bezwaar’ te staan. Je organen en weefsels kunnen na je overlijden dan naar een patiënt gaan. Wil je dat niet? Dan moet je dus vanaf juli in het Donorregister zelf bezwaar maken. Heb je je keuze al doorgegeven? Dan hoef je niks te doen. Je keuze blijft onveranderd in het register staan.

Geen druk

Voor Samra zijn er meerdere redenen waarom ze zich nog niet heeft geregistreerd. Zo weet ze nog niet precies wat ze wil. Misschien wil Samra dat haar nabestaanden voor haar beslissen, maar ze voelt nog geen druk om binnenkort tijd vrij te maken om hier goed over na te denken. „Ik wil mijn ouders niet zomaar aanvinken als de makers van deze beslissing, zonder dat ik het hier met ze over heb gehad. Ik denk dat als ik in het nieuws bijvoorbeeld voorbij zie komen dat ik vanaf een bepaalde datum officieel donor ben, ik er tegen die tijd wel even voor ga zitten. Die wet is wel een stok achter de deur.”

De andere reden is dat ze nauwelijks in aanraking komt met het onderwerp. „Ik ken niemand die ooit een donor nodig heeft gehad en zie het ook nooit ergens voorbij komen. Misschien zie ik daardoor minder de noodzaak om me te registreren. Ik ben bijvoorbeeld wel stamceldonor, terwijl dat veel meer geregel is. Ik ken namelijk iemand die overleden is aan leukemie en geen stamceldonor kon vinden. Dat doet wel sneller wat met je, dus daar was ik wél meteen heel stellig in.”

Iedereen die vanaf 1 juli 2020 ouder is dan 18 jaar, wordt automatisch donor./ ANP

Tegenhouden

Er is bij de wet voor gekozen om een onderscheid te maken tussen mensen die zelf toestemming gaven voor de donatie en mensen die geen bezwaar maakten. Als laatstgenoemde bij je naam staat, is het namelijk voor nabestaanden mogelijk om dit tegen te houden. Zijn ze er na jouw overlijden van overtuigd dat het zijn van donor niet jouw werkelijke wens was, dan kunnen ze de donatie ‘terugdraaien’.

Maar ook als je zelf hebt aangegeven dat je donor wilt zijn, kan het zijn dat dit niet doorgaat. De arts in het ziekenhuis bespreekt de mogelijke orgaandonatie namelijk met je familie. Zo stemden in de eerste helft van 2019 de nabestaanden in twintig procent van de gevallen niet in met orgaandonatie, ook al had de donor hier niet voor gekozen. Een jaar eerder lag dit percentage nog op elf procent. Het is uiteindelijk aan de artsen om na het bezwaar een beslissing te maken.

Feiten en cijfers

Volgens D66 is de kans om zelf een donororgaan nodig te hebben, veel groter dan de kans dat je zelf daadwerkelijk donor wordt. Vorig jaar werden in Nederland 244 mensen donor na hun overlijden. Daarnaast stelt de partij van 63 procent van de mensen wel donor wil zijn, terwijl nog niet eens de helft van het aantal Nederlanders geregistreerd staat als ‘ja’. Maar, 88 procent van de mensen zou als het nodig is wel graag een donororgaan willen ontvangen.

De wet moet mensen stimuleren om hun keuze in het Donorregister vast te leggen. En dat werkt: sinds het aannemen van deze wet hebben rond de 508.000 mensen hun keuze ingevuld. In totaal heeft nu 44 procent van de Nederlanders van 12 jaar en ouder de keuze doorgegeven. Maar dat is nog lang niet genoeg, vindt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een nieuwe campagne moet daar verandering in brengen. Om mensen te informeren en motiveren hun keuze in te vullen, gaan voorlichtingsteams in roze shirts vanaf deze week de straat op. Dit doen ze door heel Nederland en tot juli volgend jaar, wanneer de nieuwe wet dus ingaat.

Hoe registreer je je?

Vanaf 1 juli 2020 ontvangt iedereen boven de 18 jaar een brief op de deurmat. Hier word je er nogmaals aan herinnerd dat je je keuze door moet geven. Dat doe je op mijn.donorregister.nl. Binnen twee minuten ben je klaar. Je hebt bij het kiezen vier mogelijkheden (deze veranderen niet met de nieuwe wet):