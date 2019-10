Handwerkhemel voor creabea's (en -bertjes)

Hét event waar de creatieve hobby, van breien tot plotteren en bling-bling vlinders prikken, als rode draad door de Jaarbeurs loopt, is weer aan!

Creabea’s uit alle windstreken lopen met trolleys en/of grote rugzakken in dit breibolwerk en andersoortig handwerkwalhalla. Ook lijken er wat crea-bertjes rond te neuzen, hoewel de meeste mannen vooral als pakezel worden gebruikt en velen op stoelen neerploffen wanneer moeders de vrouw een workshopje doet.

,,Dan heb je een flubberflap-laagje en mag je met de mond met kleine opening het beestje vol spuiten”, klinkt het uit de Cupcake-hoek. KreaDoe blijkt de plek bij uitstek om je vocabulaire te vergroten, met extra sticky tape, kitspuitje met afsluitdop, waterparels, elvenlicht, glitterlijm en decoratieverharder: een kleine handgreep uit de vele nieuwe termen die je als creatieve hobbyleek opdoet.

Faiza en Tara paraderen als ware KreaDoe-mascottes in een jurk gemaakt van tassen. Staat leuk, beamen de knappe meisjes, ,,Maar het is wel koud... En het loopt ook niet heel relaxed!”

Waar is Bobbi?

‘Pluk de dag, Ai lof joe, Ja, vandaag zeg ik een keer nee.’ De teksten die je tijdens de workshop ‘werken met slagletters’ in bijvoorbeeld een armband kunt drukken zijn reeds voorgedrukt en bij Henneke Glitter Kaarten wordt druk ‘geprikt en geglitterd’, met als resultaat een bling-bling vlindertje. Drentse zussen Sylvia en Angelique komen al zes jaar op het event en gaan vanavond traditiegetrouw naar het casino. Winnen doen ze nooit echt, ook niet met de Postcodeloterij, al hebben ze hun trolley wel naar Gaston vernoemd. ,,Hij rolt elk jaar gezellig met ons mee.”

Het zijn fervent plotteraars, een hobby waarbij allerlei soorten teksten op allerlei soorten materialen en spullen worden gedrukt. ‘Hoop is een lichtje in je hart dat je vandaag moed geeft en morgen kracht’ op een kaarsenbak bijvoorbeeld, ,,zoiets kan mensen steun geven, ook daarom plotteren we door.” Rotterdamse Nel helpt de zussen. De vrolijke zeventiger noemt een hobby het mooiste dat er is. ,,Je bent bezig en zit tenminste niet achter die geraniums.”

De Drentste plotterzusters en goedlachse Nel

De meest gestelde vraag bij het centrale brei- en haakpunt in de zogenaamde Inspiratiezone is, behalve ‘waar liggen de patronen’: Wáár is Bobbi Eden?! Want de ex-pornoster is ook zeer bedreven in ander handwerk en heeft haar eigen Haken@Home boekenserie waarvan ze haar nieuwste op KreaDoe van een handtekening voorziet.

Spelen met jezelf

,,Je effe terugtrekken in je eigen domeintje en een beetje rotzooien met inkt.” Martha is stellig over haar hobby die ze al 25 jaar beoefent en ook de komende dagen stempelt ze er lustig los bij Happy Stamp. Al is het allesbehalve rotzooi wat ze maakt, getuige de kleine kunstwerkjes. Ze houdt wel van een beetje buiten de lijntjes stempelen. ,,Dan krijg je pas écht creatieve kaarten, het hoeft allemaal niet zo netjes in het midden.”

,,Gewoon even lekker met jezelf spelen”, antwoord een bezoekster op de vraag wat haar hobby voor haar betekent. ,,Het brengt rust”, zegt een ander. Ook veel vrouwen in rolstoel rollen met nieuwsgierige ogen naar al het handwerklekkers voorbij. ,,Het beenwerk wil niet meer zo, hè, dus dan maar aan het handwerk.” Maar het ‘hobbieën’ gaat veel dieper, weet een haakdame die veel workshops op locatie geeft. ,,Bij het afkicken van een verslaving blijkt het een goede afleiding.”

Made by Mama

Op deze woensdagmiddag heeft Caroline haar dochter Fieke meegenomen. De een houdt van haken en breien, de ander van knutselen. ,,Hij mag helemaal vol, hoor!” wijst Fieke naar haar schattige roze mini-trolley. Het liefste maakt ze meubeltjes voor in haar poppenhuis of rijgt ze kralen, soms ook gekleed in ‘Made by Mama’. ,,Daar heb ik speciale labeltjes van”, licht Caroline toe.

Win 'Een echte Niki' van haakheldin en bedenkster van haar haakboekenserie Niki Peeters

Nee, ‘ik haak gezellig aan’, hoort ze niet heel vaak - ,,maar wel leuk bedacht, hoor” -, lacht haakheldin Niki Peeters, terwijl ze onafgebroken doorhaakt aan een regenboogkleurige sjaal. Blijft ze alle vijf de dagen bijna onafgebroken doen en de creatieveling heeft er een prijsvraag op haar Facebook (Een Echte Niki) aan verbonden: ‘hoe lang is vijf dagen haken?’ Tipje van de regenboogsjaal: ,,wel een paar meter...” Ze ontdekte haar hobby zo’n drie jaar geleden, toen ze voor de tv zat. ,,Ik wilde iets om handen hebben.” En zo geschiedde. Ze heeft nu een hond (Bam), dus ze moet nu soms afhaken, ,,maar het verveelt nooit.”

Ook voor hobby-zoekenden

Karin Lodewijks is brandmanager van KreaDoe

,,Creatievelingen kunnen hun hart ophalen op KreaDoe”, zegt Karin Lodewijks, brandmanager van het event dat dit jaar haar 30ste verjaardag viert. Eigenlijk past zo’n creatieve hobby heel goed in de huidige tijdsgeest, ,,het draait vaak om het hergebruik van materialen en het nieuw leven inblazen.”

,,Ik hoor ook vaak dat mensen bezig zijn met hun hobby als een soort van mindfulness. Weg van die schermen en het online zijn, maar even dat moment voor jezelf pakken.” Wol, papier, pennen, stiften, garen, fournituren, somt ze op. ,,Je vindt hier echt van alles, ook bijvoorbeeld groen materialen.” Handig voor het zelf maken van een ecosysteem in een vaas. Heeft ze zelf laatst nog gedaan, ,,misschien wordt dat wel mijn nieuwe hobby.” Het handwerken leidt ook tot die eigen identiteit die zeker in deze tijd zo belangrijk is geworden. ,,Mensen onderscheiden zich door een eigen windlicht of die zelfgehaakte poef, je kunt overal je eigen draai aan geven.” Voor mensen die nog hobby-zoekende zijn, biedt dit event hoop. ,,Je kunt hier van alles proberen. Laat het op je afkomen, het is het uitgelezen moment om creatief te zijn en misschien met meerdere nieuwe hobby’s naar huis te gaan.”

KreaDoe is tot en met zondag in de Jaarbeurs.