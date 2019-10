Grote Nederlandse festivals in 2025 zoveel mogelijk afvalvrij

Geen plastic krakende bekers meer onder je voeten, patat in bakjes waar compost van gemaakt kan worden, urine waar fosfaten uit worden gehaald om voedsel mee te kweken, schoon vervoer en dj’s die hun vluchten compenseren. Oftewel: volledig circulair. Dat willen negentien grote festivals in 2025 bereiken.

Het idee komt voort uit de zogenaamde Green Deal ‘Circular Festivals’, dat vrijdagmiddag op het Amsterdam Dance Event is ondertekend.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) was bij de onthulling aanwezig. „Voor onze planeet en voor een gezonde toekomst moeten we minder grondstoffen gebruiken en veel meer hergebruiken", zegt ze. „Circulariteit is de toekomst." Het ministerie investeert jaarlijks 80.000 euro om dit stimuleren. Het kabinet wil naar een economie zonder afval, in 2050. Festivals zijn een mooie doelgroep, vindt het ministerie, want jaarlijks trekken de festivals die meedoen aan de deal meer dan drie miljoen bezoekers.

Doel

Volledig circulair zijn is een hele uitdaging, bekent Niels de Geus, organisator van de aangesloten festivals Milkshake en Amsterdam Open Air. Maar het weerhield hen er niet van om zich aan te sluiten. „We zijn ervan overtuigd dat het belangrijk én mogelijk is om een festival duurzaam te organiseren. En het is goed om daarin een doel te stellen, dan heb je iets om naartoe te werken.”

Bij circulair denk je wellicht aan plastic, maar het is veel meer dan dat. Het gaat erom dat festivals geen afval meer produceren of het geproduceerde afval opnieuw gebruiken. Concreet betekent dat dat er bijvoorbeeld in plaats van het geknisper van plastic bekers onder je schoenen, een systeem komt met harde plastic bekers met statiegeld. Of een systeem waarbij je één keer een drinkglas koopt en dat steeds omwisselt voor een schone.

Internationale artiesten

Maar hoe ziet zo’n festival van de toekomst er dan uit? „De basis blijft hetzelfde”, lacht De Geus. „Het blijft een verbindend muziekfestival. Maar dan zonder afval.” Zo moeten decorstukken herbruikbaar worden en moet er volledig worden overgegaan op groene stroom. Dat is te doen, vindt hij. De uitdaging zit ‘m volgens De Geus in het invliegen van internationale artiesten en de bezoekersstroom. „Een oplossing daarin is het inkopen van niet-fossiele vliegtuigbrandstof en bezoekers stimuleren om met de fiets of trein naar het festival te komen.”

Naast de Nederlandse festivals Milkshake en Amsterdam Open Air doen ook Best Kept Secret, DGTL, Down the Rabbit Hole, Eurosonic-Noorderslag, Into the Great Wide Open, Lowlands, Mañana Mañana, North Sea Jazz, Vierdaagse Feesten en Zwarte Cross in ons land mee. Vanuit het buitenland hebben de Britse organisaties van Boardmasters, Shambala en Boomtown, het Ierse Body & Soul, Lollapalooza Berlin, het Deense Roskilde en We Love Green uit Frankrijk zich aangesloten.

De Geus: „Het fijne is dat dit een samenwerking is, dan kunnen we van elkaar leren. Iedereen is met dit onderwerp bezig en door oplossingen te delen, kunnen we in 2025 volledig circulaire festivals organiseren.”