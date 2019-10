Grapperhaus bezorgd versleutelingsplannen Facebook

Weer een Nederlandse winkel die in veel steden en dorpen uit het straatbeeld gaat verdwijnen: textielsuper Zeeman gaat komende jaren waarschijnlijk tientallen winkels sluiten in Nederland. Toch gaat het nog goed met de zaken, vertelt topman Erik-Jan Mares in gesprek met het ANP.

Mares wijst erop dat de omzet in Nederland ondanks de lastige kledingmarkt namelijk blijft groeien. De kunst is volgens hem om tijdig slechtlopende winkels te sluiten en alert te blijven op mogelijkheden om ergens toch nog een filiaal te openen.

De budgetkledingwinkel heeft nu nog ruim 500 Nederlandse filialen. Mares verwacht dat het winkelbestand hier over vijf jaar is geslonken tot 430 tot 440 stuks. Afgelopen jaren zijn er ook al diverse winkels dichtgegaan. „Maar we openen ook nog steeds winkels, binnenkort bijvoorbeeld in Apeldoorn", benadrukt de topman. Daarbij wijst hij er ook op dat ze sluitingen vaak al een jaar van tevoren zien aankomen. „Daardoor kunnen we het personeel meestal herplaatsen in andere vestigingen."