Gordon vreest presentatie songfestival na Televizier-Ring Gala

Ruim 2,5 miljoen mensen keken woensdagavond naar het Gouden Televizier-Ring Gala. Het was daarmee het best bekeken programma van de woensdagavond. Maar niet iedereen keek met plezier naar de uitreiking. Zo stak Gordon zijn mening over de falende presentatie niet onder stoelen of banken.

Op Instagram laat de zanger weten wat punten van kritiek te hebben en zegt hij zich zorgen te maken over de presentatie van het Eurovisie Songfestival. Zo schrijft hij: „Wat een kneuterigheid weer".

De winst voor de familie Meiland was volgens Gordon de redding van een show vol ‘pijnlijke en dodelijke stiltes’. „Verademing met deze heerlijke man en zijn gezin die alles en iedereen even laat zien hoe het moet!”

Wie kan presentatie Songfestival aan?

Ook op Twitter vroegen kijkers zich af of de NPO een grote show als het Songfestival wel aankan. „2,5 miljoen mensen zagen hoe gênant de Televizier-Ring was. Hopelijk keek niemand van de organisatie van het Eurovision Songfestival”, was een van de reacties op social media.

Het Eurovisiesongfestival van 2020 wordt op 12, 14 en 16 mei gehouden in Ahoy in Rotterdam. Wie het liedjesfestijn gaat presenteren is nog niet bekend.