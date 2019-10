Ghostbusters: man transformeert huis in muzikale Halloween-lichtshow

Amerikanen staan erom bekend dat ze zaken doorgaans nét iets minder subtiel aanpakken dan in andere landen. Donderdagavond is het Halloween en dit laat het YouTube-kanaal van Tom BetGeorge, uit Californië zich niet tweemaal zeggen.

Hij veranderde zijn woning in de plaats Tracy de afgelopen weken in een spetterende interactieve lichtshow op onder meer de themesong van de serie Ghostbusters. Het eindresultaat spreekt voor zich.

System of a Down

De Ghostbusters-video is niet zijn enige lichtshow in het kader van Halloween van dit jaar.

Hij maakte ook een show met het nummer Chop Suey van System of a Down voor de metalheads, de intro van de populaire Netflix-serie Stranger Things én de dubstephit Bangarang van Skrillex. De filmmaker wil met zijn lichtshows geld ophalen voor een daklozenopvang in de buurt.

Het is niet de eerste keer dat hij dit kunstje uithaalt, vorig jaar deed hij een show met de Halloweenhit bij uitstek: Thriller van Micheal Jackson. En ook met Kerst versiert de lichtkunstenaar zijn woning. Om zijn buren niet te veel tot last te zijn, zet hij de muziek maar twee uur per dag aan in de weekenden.