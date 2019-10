Gewonden bij steekpartij in winkelcentrum Manchester

Update 16:57

De man die vrijdag in een winkelcentrum in Manchester wild om zich heen stak met een groot mes en drie mensen verwondde, is aangehouden en wordt verdacht van een terroristische daad. De politie heeft bekendgemaakt dat de man snel werd overmeesterd en aanvankelijk wegens geweldpleging is aangehouden. De politie sluit niet dat er andere motieven zijn, maar behandelt de verdachte als een mogelijke terrorist.

De krant de Manchester Evening News meldde dat een van de slachtoffers ernstig gewond is geraakt. Een vierde persoon die als gewond werd beschreven, blijkt niet te zijn gestoken.

Oorspronkelijk bericht

Vier mensen zijn vrijdag gewond geraakt bij een steekpartij in een winkelcentrum in Manchester. Het winkelcentrum Arndale in de Britse stad is ontruimd. Ook het tramverkeer bij het winkelcentrum werd stilgelegd.

De Britse politie heeft een man van rond de 40 jaar gearresteerd die betrokken zou zijn geweest bij de steekpartij. De antiterrorisme-eenheid van de politie start een onderzoek naar het incident. Eerder was melding gemaakt van vijf gewonden, maar dat klopt niet, zegt de politie van Manchester.

Getaserd

Op beelden is te zien dat een man wordt getaserd door agenten. Een 19-jarige vrouw is met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht, evenals een andere vrouw van wie de leeftijd niet bekend is. De toestand van beiden is stabiel, aldus de politie. Ook een 50-jarige man is met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht.

Een vierde slachtoffer, een vrouw van in de 40, hoefde niet naar het ziekenhuis. Zij was niet gestoken, bleek nadat ze door hulpdiensten was beoordeeld.

Onduidelijk motief

Over het motief van de aanval is nog niets duidelijk. „In dit vroege stadium houden we rekening met alle mogelijke motieven, omdat we de precieze omstandigheden rond dit vreselijke incident nog niet kennen", laat de politie van Manchester weten. „Gezien de locatie van de aanval en de aard ervan, leidt de antiterrorisme-eenheid het onderzoek."