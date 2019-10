Gepeste Kiyan overspoeld met liefde op Instagram na oproep zus

Een arrestatieteam heeft de 33-jarige man aangehouden die wordt verdacht van het doden van twee mensen in een bioscoop in Groningen. Bij de aanhouding is geschoten en de verdachte, Ergün S., is daarbij gewond geraakt. Hij is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.

De man is aangehouden bij een tankstation op het Hoendiep in de stad Groningen. Hij is gewond geraakt door een politiekogel. Het Hoendiep in Groningen ligt ongeveer 2,5 kilometer verwijderd van de Pathébioscoop waar zaterdagochtend de twee lichamen zijn gevonden.

De politie gaf zaterdagavond zijn identiteit vrij. Een foto werd verspreid, maar ook videostills van het moment dat de verdachte de bioscoop verliet.