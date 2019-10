Gemeente liet bouwers vreugdevuur gang gaan

De gemeente Den Haag was ervan op de hoogte dat de bouwers van de twee vuurstapels op de stranden bij Duindorp en Scheveningen de afspraken over de vuurstapels overtraden.

Er werden eigen metingen naar de omvang gedaan, concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Daarnaast werd door de gemeente niet opgetreden toen ze merkte dat er opnieuw overtredingen waren, terwijl het een jaar eerder ook al mis ging toen een kleinere vonkenregen ontstond. Met de risico's van vliegvuur werd het jaar erop geen rekening gehouden. De OVV doet de uitspraken in haar rapport over het uit de hand gelopen vreugdevuur afgelopen jaarwisseling.

Om ordeverstoringen op andere plekken in de stad te voorkomen, mocht het vreugdevuur volgens de OVV toch doorgaan van de gemeente. Die zorgde zelf voor de aanleg van een harde ondergrond, het opruimen van de resten en de afhandeling van eventuele schade. Dat betekent volgens de raad dat de gemeente een zekere vorm van eigenaarschap op zich heeft genomen.

Van de gemeente mogen de vuurstapels vanaf dit jaar niet meer zo hoog en groot worden en wordt een einde gemaakt aan de strijd wie de hoogste stapel kan bouwen. Ook komen er scherpere regels over welke bouwmaterialen en hulpmiddelen mogen worden gebruikt. Daarnaast wordt de tijd voor de opbouw van de stapels beperkt en komen er structurele controles. Verder komen er duidelijk afspraken over het wel of niet afsteken bij te veel wind.

Vliegvuur

Ook tijdens de jaarwisseling dat jaar ervoor kwam een vonkenregen op de boulevard en de aangrenzende bebouwing terecht tijdens het vreugdevuur. Dat veroorzaakte veel onrust bij publiek en omwonenden. De gemeente liet het vliegvuur en de risico's niet verder onderzoeken. De burgemeester kreeg daar over geen advies van de brandweer en de directie Veiligheid van de gemeente, meldt de OVV. Ook het jaar erop ging het mis.

Het gebruik van diesel was volgens de Onderzoeksraad een van de oorzaken van het vliegvuur. Een regen van vonken trok op de nieuwjaarsnacht over de bebouwing van Scheveningen. Meerdere mensen raakten lichtgewond. Krikke is ervan overtuigd dat de bouwers niet wilden dat het vreugdevuur zo uit de hand zou lopen. „De bouwers hebben hun familie op Scheveningen wonen, ze wonen zelf op Scheveningen. Dit is wat ze absoluut niet gewild hebben." Krikke wist naar eigen zeggen niet dat vaten diesel werden gebruikt bij het vreugdevuur op het strand van Scheveningen. „Natuurlijk weet ik dat zo'n stapel niet aan gaat met een lucifer, maar deze vaten diesel, daar schrok ik ontzettend van", zegt Krikke.

Vergunning

De Onderzoeksraad pleit ervoor dat de vreugdevuren helemaal anders worden aangepakt en dat er voortaan verplicht een vergunning moet komen, net zoals bij andere publieksevenementen. Dat houdt in dat er allerlei voorschriften komen waaraan iedereen zich moet houden. Dan is er ook inspraak van omwonenden mogelijk en meer controle. Partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos, vindt dat de burgemeester moet opstappen. „Diegene die moest handhaven deed niets en daarom moet ze aftreden. Liefst vandaag nog", zegt fractievoorzitter Arjen Dubbelaar in een verklaring. De maatregelen die Den Haag donderdag aankondigde, zijn volgens Dubbelaar alleen bedoeld om het „politieke hachje" van Krikke te redden.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos zat tot woensdag in het college onder Krikke. De partij werd uit de coalitie gezet omdat haar twee wethouders worden verdacht van corruptie. De partij is woedend en noemt dat een politieke afrekening.