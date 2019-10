Geluksmomenten pur sang vereeuwigd door zorgfotograaf

Foto-expo over geluksmomenten in de zorg start donderdagmiddag. Zorgfotograaf Frank Muller vereeuwigde verpleegkundigen op hun best.

Marieke Mol uit Lelystad werkt als verpleegkundige voor HappyNurse, waar ze veel wordt ingezet bij onder meer ouderenzorg en bij palliatieve terminale zorg. Ondanks het bijna dagelijkse contact met doodzieke patiënten, die zij overigens cliënten noemt, beleeft ze eigenlijk best vaak een geluksmoment, vertelt de optimistische verpleegkundige. ,,Als ik zieke mensen kan helpen met hun pijn te verlichten en hen zo een gelukkig moment kan laten beleven, dan voel ik dat ook!”

Masseren

Als iemand uitgezaaide kanker heeft, ervaart hij veel onrust en pijn, licht ze toe. ,,Ik wil er alles aan doen om die pijn te verlichten.” In contact brengen met de juiste artsen bijvoorbeeld, maar ook met morfine. ,,Mensen denken vaak: van morfine ga je dood, maar dat is niet zo, het is pijn bestrijdend.” Ze heeft ook nog een geheim ‘wapen’, glimlacht ze. ,,Als ik de benen of armen van mijn cliënten insmeer, plak ik er vaak een massage achteraan. Dat vinden ze vaak heel fijn, je maakt het voor iemand net even wat comfortabeler.” Weet je wat het is, vervolgt ze, ,,het leven is al serieus en heftig genoeg, ik maak er graag nog wat leuks van voor hen.” Babbeltje over de (klein)kinderen hier, grapje over het ziekenhuis daar, ,,luchtigheid en humor kunnen heel veel doen in die laatste fase.”

Verpleegkundige Marieke Mol van HappyNurse

Het contact met haar cliënten is vaak heel intens, beaamt Mol. Zo was er laatst een man met uitgezaaide longkanker. ,,Hij kreeg ruzie met zijn zoon en sprak hem daarna niet meer, terwijl het met hem heel snel bergafwaarts ging. Dat raakte me zo.” Toen z’n laatste uren hadden geslagen, besloot ze de telefoon te pakken. ,,Niet veel later zaten vader en zoon voetbal te kijken.” Champions Leaugue, de allerlaatste wedstrijd samen. ,,Ik ben dan zo blij dat het op het allerlaatste moment nog goedkomt. Voor hen een geluksmoment, voor mij ook.”

Zorgfotograaf Frank Muller

Gelukkig kan hij wel tegen een beetje bloed, grijnst Frank Muller, anders zou het uitoefenen van zijn vak toch wat lastig worden. Hij is zorgfotograaf (Zorg in Beeld)en fotografeert bloedstelping tot oncologie-afdeling, voor onder meer lesboeken Geneeskunde en artikelen in verschillende vakmedia.

Zelf werkte hij lang in de verpleging, waarvan de laatste tien jaar op de Intensive Care. In 2000 liet Muller het ziekenhuis achter zich, om niet veel later terug te keren. Zonder stethoscoop en injectiespuit, maar mét camera. Mooie jaren braken aan waarin hij als zorgfotograaf in vele ziekenhuizen welkom was om zijn beelden te schieten. ,,Ik liep gewoon naar binnen en vroeg aan de balie of er nog patiënten die dag waren die mee konden werken aan een shoot.” Tót de privacywetgeving om de hoek kwam kijken. ,,Nu ben ik vaak anderhalve week bezig met de communicatieafdeling van een ziekenhuis om toestemming te regelen.” Jammer wel, knikt hij, ,,het spontane gaat er zo van af.”

Eigen hoogtepunt

Foto-tentoonstelling HappyMoment opent donderdag 10 oktober

In de bijna twee decennia heeft hij van alles in ziekenhuizen vastgelegd en vaak ook hele aangrijpende dingen. Toch gaat er dan wel een knop om bij de professionele freelance zorgfotograaf en is hij volop bezig met de technische kant. ,,Ik ga altijd voor de beste foto en weet mijn emoties dan even te parkeren.” Al komen ze daarna net zo hard terug, verklapt de sympathieke Nijmegenaar. ,,Soms loop ik na een fotomoment weg en denk ik echt: wat was dit verschrikkelijk!”

De fotograaf die de geluksmomentfoto’s schoot, beleefde in 2017 een eigen hoogtepunt. Ondanks de huidige ‘privacy-onmogelijkheden’, mocht hij op tien verschillende IC-afdelingen een paar dagen, avonden en nachten meelopen. Hij wist van alles vast te leggen voor zijn boek Ik en mijn IC. Zo ook de dode man op de behandeltafel. Of toch niet dood..? ,,Hij begon weer te leven na een hele intensieve reanimatie door een reanimatieteam, daar was ik zo van onder de indruk.” En de ziekenhuizen waren dat op hun beurt van zijn boek, dat massaal werd gekocht. Waardering pur sang, ,,toen beleefde ik zo’n geluksmoment.”

Voor de tentoonstelling HappyMoment doorkruiste hij het hele land om alle verpleegkundigen ‘in actie’ op de kiek te zetten. ,,Geluksmomenten hebben ze allemaal nodig om alles te kunnen relativeren”, vat hij het samen. ,,Allemaal krachtige, zelfstandige vrouwen die veel plezier in hun werk hebben, dat is heel dankbaar om te fotograferen.”

Expo HappyNurse

Donderdag 10 oktober opent de foto-expositie HappyMoment over werkgeluk in de zorg in het WTC in Den Haag. Zorgfotograaf Frank Muller heeft de geluksmomenten van twaalf verschillende zorgprofessionals uit het hele land vastgelegd in opdracht van uitzend- en thuiszorgorganisatie HappyNurse. Er is vaak aandacht voor negatieve aspecten van de zorg, maar er is ook veel moois waar te weinig aandacht voor is, stelt de organisatie. De fototentoonstelling zal een maand lang te zien zijn in het WTC in Den Haag, daarna zal de expositie rond gaan reizen door Nederland van zorginstelling naar zorginstelling.