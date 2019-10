Geen ondergoed, weinig spullen: Tetris Challenge van een dakloze

Weet je de Tetris Challenge nog? Onder meer ambulance- en politiemedewerkers deelden wat er allemaal in hun voertuig zat. Maar wat krijg je als een zwerver dit laat zien?

Een erg sterk, maar ook schrijnend beeld. Stichting Straatwijs vroeg samen met fotograaf Joram Krol aan de dakloze Harm of hij al zijn bezittingen wilde uitstallen. Ondergoed heeft hij niet, en dat is precies waar de challenge verandering in moet brengen.

Veel behoefte aan ondergoed

Siebe Zwerver (no pun intended) van de stichting die zich inzet voor het helpen van daklozen, vertelt aan Sikkom dat er vaak inzamelingsacties zijn voor daklozen om de winterkou te trotseren. „Vaak gaat het dan om sjaals, handschoenen, sokken en mutsen. Maar er is ook behoefte aan boxers, onderbroeken en hemden. Daarom zamelen we net als vorig jaar ondergoed in om alle daklozen in Groningen te voorzien van die belangrijke kledingstukken.”

Unieke actie

De wereldwijd populaire Tetris Challenge werd door de stichting en fotograaf Krol voor het eerst met een dakloze gedaan. „Als fotograaf vergeet ik wel eens in me op te nemen wat ik doe. Ik dacht thuis: ‘Wat ligt er nou? Helemaal niks.’ Met alles wat Harm heeft, kan ik nog niet eens een fotocamera-tas kopen.”