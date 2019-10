Gearresteerde Nederlandse droner in Caïro is terecht

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag is op de hoogte van de verblijfplaats van de Nederlander Pieter Bas Habes, die vorige maand in Caïro werd opgepakt.

Waar de 43-jarige Amsterdammer verbleef, was lange tijd onduidelijk. Habes was gearresteerd omdat hij met een drone opnames zou hebben gemaakt in de Egyptische hoofdstad.

Consulaire bijstand

„We hebben van de autoriteiten de bevestiging gekregen dat hij is gearresteerd. Dat is van belang om hem consulaire bijstand te kunnen verlenen", zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Onder welke omstandigheden hij vastzit, is niet openbaar gemaakt.

Habes maakte op een motor een reis door Afrika. Na zijn arrestatie verscheen hij op de Egyptische tv, waarbij een presentator suggereerde dat hij spion was. Ook andere opgepakte buitenlanders waren in de uitzending te zien.

Aangedrongen

Minister Stef Blok drong bij de Egyptische autoriteiten aan om de verblijfplaats van Habes bekend te maken. Ook kaartte hij de zaak bij zijn Egyptische collega aan bij de Algemene Vergadering van de VN in New York.