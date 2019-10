Fred laat z'n stylingshandjes weer wapperen

Iedereen heeft een beste versie van zichzelf, soms zit het alleen ergens verstopt. In het nieuwe seizoen van Alles uit de Kast steekt Fred van Leer z'n stylingsarmen weer uit de mouwen om de vrouwen te laten shinen.

Bel je met Fred, dan lijkt het na seconde drie al alsof je gezellig met hem aan de thee zit, of een wit wijntje. ,,Hé vriendin, wat leuk dat je belt!”, klinkt zijn kenmerkende vrolijke stem vanuit Rotterdam. Vol enthousiasme en verrassende intonaties vertelt hij over het nieuwe seizoen Alles uit de Kast dat vanaf vanavond weer op TLC te zien is. Achttien vrouwen die verschillen als thee en wijn helpt hij aan een nieuwe outfit. Bovenal doen en hij zijn team er alles aan om die beste versie van henzelf terug te vinden. ,,Deze vrouwen zijn stuk voor stuk prachtig wat ze helaas niet altijd willen of kunnen zien. Door ze opnieuw naar zichzelf te laten kijken, gebeurt er een hoop moois.”

Verslonst

Neem nou Niki uit de eerste aflevering, ,,Een moeder van begin dertig met vijf kinderen die letterlijk álles voor hen overheeft. Tópopgevoede kinderen zijn het, maar het heeft z’n tol geëist. Ze gaf nooit meer aandacht aan zichzelf en verslonste helemaal, zoals ze het zelf zegt.”

In het van te voren ontvangen persbericht staat dat Fred ‘voor stylen in de wieg is gelegd’. Maar dat valt wel mee, glimlacht hij door de telefoon heen. ,,Al was ik al wel jongs af aan bezig met kleding en wist ik preciés wat ik aan wilde als vijfjarige.” Tot grote afgrijzen van zijn moeder, grijnst hij, ,,Ik wilde altijd per se mijn rode tuinbroekje aan. Een foeilelijk ding, zie ik nog weleens op foto’s terug. Maar ze liet me gaan, hoor, ze heeft me daar vrij in gelaten.” Toen Fredje Fred werd, lonkten de duurdere merken -,,Levis enzo”- en begon hij aan zijn eerste bijbaantje om zijn 501’s te bekostigen. ,,Bij Van der Valk in de keuken en bediening, superleuk vond ik dat.” Zal vast iets met het contact met mensen te maken hebben gehad, want als de Rotterdammer ergens van houdt, is het dat wel, wat ook terug te zien is in zijn relaxte omgang met iedereen, zelfs door de telefoon heen.

Toen hij na zijn adolescente jaren in het nachtleven terecht kwam, ontdekte hij zijn liefde en talent voor stylen. Hij deed het tot in de vroege uurtjes en tot in de gecoiffeerde haarpuntjes bij artiesten en dansers in clubs. Hij viel op bij Kim Lian die hem vroeg of ze de styling van haar video Hey Boy wilde doen en het balletje ging rollen. De goede kant op, want twee decennia later is Fred van Leer niet meer weg te denken uit het ‘stylebeeld’.

Fred heeft er als altijd weer zin in / TLC

Iedereen stylebaar

Op de vraag of íedereen te stylen is, denkt Fred geen seconde na. ,,Túúrlijk! Of je nu maat 30 of 58 hebt, je kunt iedereen kleden. De standaardmaat bestaat gelukkig niet, al is het in 38 natuurlijk wel vaak net wat gemakkelijk om iets te vinden.” Maar door goed te kijken, met de vrouwen te praten én een beetje creatief shoppen, komen ze een heel eind. Betekent soms ook dat ze hun slag slaan op kinderafdelingen, waar tegenwoordig ook genoeg ‘volwassens’ hangt, ,,En je hebt ook prachtige zaken voor dat maatje meer. Maar eerlijk is eerlijk, ook heel veel van die vreselijke winkels voor ‘de vollere vrouw’ waar ze alleen nog maar voller vandaan komen.”

We gaan dit gewoon flikken, is het credo van team Alles uit de Kast wanneer ze de deelneemster ontmoeten. En het is ze tot nu toe ook altijd gelukt. ,,Het belangrijkste is dat ze zich ergens lekker in voelen. Heel cliché misschien, maar dat zie je dan meteen aan ze. Het is ongelooflijk wat goede kleding en styling voor je kan doen.” Er is meer.

Daisy

,,Ik zet ze voor de spiegel neer en vraag: wat vind je mooi? Ze komen altijd eerst met dat wat ze niet mooi vinden, ze vinden het heel moeilijk om met een positieve blik naar zichzelf te kijken.” Dankzij het programma leren ze anders naar zichzelf te kijken, durven ze ineens wel te zeggen dat ze hun ogen best wel mooi vinden en die heupen eigenlijk heel vrouwelijk zijn. Het gaat veel verder. ,,Ik heb nog contact met mijn vriendin Daisy, een deelneemster uit het vorige seizoen die me verklapte dat ze er zonder het programma waarschijnlijk niet meer was geweest.”

Het wordt even stil aan de andere kant van de lijn en de anders zo uitgelaten stem van Fred klinkt ineens wat zachter. ,,Als ik dat dan hoor, raakt me dat zo. Ik kan oprecht zeggen dat dit programma urgenter is dan welk ander stylingsprogramma dan ook en het voor velen een keerpunt in hun leven betekent. Het is veel meer dan een make-overtje alleen.”

Waar hij zelf naar kijkt als hij in de spiegel kijkt? De vrolijke Fred moet even lachen. ,,Ik ben op dit moment op m’n zwaarst, maar weet je wat het is... Ik weet hoe ik me moet kleden en kan de paar kilootjes zo heel goed verbloemen! En verder verzorg ik me goed en doe ik een prikje af en toe, wat iedereen daar ook altijd maar van vindt. Je moet gewoon lekker doen waar je je goed bij voelt, vriendin.”

Special

Alles uit de kast is vanaf dinsdag 22 oktober t/m 17 december om 20.30 uur te zien bij TLC. In de eerste aflevering zie je de eerder genoemde ‘fashion-disaster’ Niki (32) en Jolanda (51) die 12 jaar geleden een beenprothese heeft gekregen en extreem onzeker is over haar lichaam. Op Dplay kan elke aflevering 7 dagen vooruit worden bekeken en is ook een special te zien over de vrouwen van het eerste seizoen en hoe het nu met ze is.