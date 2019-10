FIOD houdt 18 verdachten aan om illegale tabakshandel

Achttien mensen zijn door de fiscale opsporingsdienst FIOD aangehouden in een onderzoek naar de illegale tabakshandel. Het gaat om vier hoofdverdachten, mannen in de leeftijd van 45 tot en met 56 jaar.

De verdachten komen uit Nederland, Polen, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk. Zij worden verdacht van accijnsfraude, witwassen en deelname aan een internationaal opererende criminele organisatie.

Illegale fabriek

Er zijn veertien medeverdachten aangehouden. Negen van hen werden aangehouden bij een illegale sigarettenfabriek in Stramproy, die vermoedelijk werd bevoorraad door de organisatie van de hoofdverdachten. Daarnaast heeft de FIOD drie mensen in de nabijheid van een opslaglocatie voor tabak en machines in Eygelshoven aangehouden en twee in de omgeving van Eindhoven Airport.

De FIOD verdenkt de organisatie ervan meer dan 624.500 kilo tabak te hebben verhandeld. Daarmee is de Nederlandse schatkist meer dan 67 miljoen euro aan accijns misgelopen. De tabak is volgens het vermoedelijk ingekocht in Italië en bewerkt in Nederland.

Doorzoekingen

Opsporingsmedewerkers hebben op achttien plaatsen in Nederland doorzoekingen verricht in vier woningen en veertien bedrijfspanden in met name de provincie Limburg. Buiten Nederland zijn nog elf plekken doorzocht. Hierbij zijn een grote hoeveelheid merkloze sigaretten, machines en naar schatting 45.000 kilogram tabak in beslag genomen. Ook heeft de FIOD 44.000 euro, een ongeopende kluis en een auto meegenomen.

De FIOD en douane kregen bij de invallen ondersteuning van opsporingsinstanties uit meerdere landen zoals België, Italië en Groot-Brittannië.