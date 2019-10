Feestelijk welkom voor F-35's op vliegbasis Leeuwarden

De vliegbasis in Leeuwarden was donderdag het toneel van een welkomstfeestje voor de Joint Strike Fighter van Defensie.

Aanleiding was de aankomst van de eerste gevechtsklare F-35 die in Nederland wordt gestationeerd. Het 'thuiskomende' hypermoderne toestel werd welkom geheten door staatssecretaris Barbara Visser van Defensie, bevelhebber van de luchtstrijdkrachten Dennis Luyt en 2000 genodigden.

Historische dag

„Deze kist gaat het verschil maken voor de Nederlandse krijgsmacht", aldus Luyt tijdens de aankomstceremonie. Het is een dag van "historische betekenis", verklaarde staatssecretaris Barbara Visser van Defensie.

De aankomst van de vijfde generatie gevechtsjager was voor Defensie reden voor een feest. De hele top van het ministerie was naar het noorden getrokken en meer dan 2000 mensen waren uitgenodigd. De F-35 is "eindelijk thuis", aldus Visser. Ze sprak van een "vliegende laptop" omdat het toestel vol met software zit.

De opvolger van de F-16 landde donderdagmiddag een paar minuten later dan gepland op Vliegbasis Leeuwarden. Dat kwam omdat een F-16 van Vliegbasis Volkel een voorzorgslanding in de Friese hoofdstad moest maken omdat er rook in de cockpit was gesignaleerd.

De toestellen lieten voor de landing hun kunsten zien /ANP

Vliegshow

Het vliegtuig kwam uit het Italiaanse Cameri, waar een flink deel van de 46 door Nederland gekochte F-35's wordt geassembleerd. Defensie heeft al twee F-35's, maar die staan permanent in de Verenigde Staten, bedoeld voor de opleiding van piloten. Die zijn al wel een paar keer kort in Nederland geweest.

De F-35 maakte twee keer een flyby over de vliegbasis. Het eerste ererondje was met drie voorgangers (een F-16, een Hawker Hunter en een Spitfire) van de F-35. De tweede flyby was met twee F-16's. Over enkele weken arriveert al de tweede F-35 in Leeuwarden.

Het ministerie liet eerder weten zich nog wel zorgen te maken. Onder andere over de technische gebreken, een tekort aan reserveonderdelen, de hoge exploitatiekosten en de ingewikkelde software.

Nederland heeft 46 van deze 'vliegende laptops' besteld /ANP

Spotters online en offline

Hoewel de gelegenheid besloten van aard was, weerhield dit circa 2000 vliegtuigspotters niet om een kijkje te komen nemen. Een deel van de N357 langs de vliegbasis was uit voorzorg enkele uren niet toegankelijk voor auto's. De verkeersdrukte viel volgens een woordvoerder mee. Veel mensen waren op de fiets gekomen. Voor wie de toestellen liever vanaf een scherm wilde spotten was er een speciale livestream online. Deze trok op YouTube 10.000 kijkers en op Facebook 3000.

„Velen hebben lang naar dit moment uitgekeken. Anderen wonen in de omgeving en kwamen een kijkje nemen of waren toevallig in de buurt zodat ze getuige konden zijn van dit spektakel", zegt voorzitter Joop de Groot van de Aviation Group Leeuwarden (AGL).

„De gevechtsjager landde om 22 minuten over drie, dus om 3 uur 22", aldus De Groot. „Het kan toeval zijn, maar dit soort toeval bestaat volgens mij niet: het toestel heeft de roepnaam Netherlands Airforce 322 en is bestemd voor het 322 Squadron op deze basis."

Via een livestream kon iedereen een kijkje nemen /ANP

Veertig jaar F-16

"Veertig jaar geleden landde de eerste F-16 in ons land. En net als toen tuurden enthousiaste mensen vanmiddag gespannen naar de horizon of er al een stipje te zien was." Een gezonde spanning noemt De Groot dat. "Vandaag de dag kan iedereen natuurlijk ook via apps en virtuele radar de F-35 (ook wel JSF genoemd) zien naderen."

De F-35 maakte voor de landing twee ererondjes boven de vliegbasis, met drie eerdere types gevechtstoestellen, een F-16, een Hawker Hunter en een Spitfire. "Hij maakte eerst nog enkele rondjes boven het Lauwersmeer, hoorde ik. Waarschijnlijk om precies op het juiste tijdstip te landen.

AGL is een van de grootste spottersverenigingen van het land met ruim zevenhonderd leden, van wie 10 procent buiten Nederland woont.