Facebook krijgt een make-over, werkt dat?

Facebook wil een aantal veranderingen aanbrengen aan het platform. Dat werd in mei dit jaar aangegeven. Het bedrijf is nu bezig met het testen van de zogeheten ‘dark mode’.

We zijn er allemaal wel eens schuldig aan: veel te lang scrollen door onze timeline. Vooral ’s avonds wanneer we in bed liggen. En dat is natuurlijk niet goed voor onze ogen. Maar, het nieuwe design van Facebook zou onze ogen meer rust moeten geven.

Het bedrijf is bezig met een make-over van de website, waarin de blauwwitte pagina is veranderd in een compleet zwarte versie. Dat is de zogeheten ‘dark mode’. Via social media laten enkele mensen weten dat ze deze nieuwe versie kunnen uittesten, maar niet iedereen is even enthousiast. Sommigen vinden het te duister. Maar het merendeel is enthousiast over de 'dark mode'. Gelukkig kunnen gebruikers die het niets vinden weer terugschakelen naar de originele versie.

Dark mode

De ‘dark mode’ is in de laatste paar jaar populair geworden onder ontwikkelaars van verschillende websites en apps. Zo beschikken Twitter en Instagram ook al over deze functie. Deze donkere kleur schijnt voordelen te bieden, vooral voor mensen die ‘s nachts door social media scrollen. Dit zou de ogen namelijk meer rust geven, zo laat Facebook weten. Maar werkt dat echt zo? Of is dit nog steeds even slecht?

Volgens Petra de Wal van het Oogfonds is dit inderdaad „iets beter” voor je ogen. Als je ’s avonds in het donker namelijk naar je beeldscherm kijkt, raak je volgens De Wal als het ware sneeuwblind. „Je kunt het vergelijken met in de zon kijken: als je dit een tijdje doet, krijg je vlekken in je zicht. Het kijken naar dat felle beeldscherm in het donker, is slecht voor je netvlies. Daar zitten namelijk al die lichtgevoelige cellen in. En als die beschadigd raken, zie je daar niks meer mee.” De effecten van beeldschermen op je ogen op lange termijn zijn nog niet bekend.

Waarschijnlijk herkenbaar: het in het donker kijken naar dat felle licht geeft je na een tijdje tranende of brandende ogen. „Zo’n donkere achtergrond kijkt een stuk rustiger”, vervolgt De Wal. Maar dit betekent niet dat je daardoor wél non-stop op je telefoon kunt blijven kijken. „Nou is naar een beeldscherm kijken niet per se heel slecht, maar uren achter elkaar is ook weer geen goed idee. Het zit ‘m in de afwisseling. Geef je ogen tussendoor wat rust.”

Design Facebook

Het nieuwe design van Facebook heeft minder icoontjes. Aan de linkerkant van de pagina staat een lijst met alleen de belangrijkste apps en evenementen en aan de rechterkant al je contacten. In het midden staat nog steeds de timeline zoals we die nu kennen. Het totaalplaatje oogt dus wat overzichtelijker.

De nieuwe site kan nog niet gebruikt worden. Ontwikkelaars zijn nu nog bezig met een eerste versie. Op basis van feedback die de mensen die de nieuwe versie uittesten, kan de site nog worden aangepast.

Het nieuwe design van Facebook zal overigens niet alle (oog)problemen oplossen. Het slechte van het kijken naar onze beeldschermen zit ‘m namelijk ook heel erg in de afstand waarop we ernaar kijken. „Continu van erg dichtbij kijken, bevordert bijziendheid. Nou is dat op te lossen met een bril, maar bij hoge bijziendheid (-6 of hoger) kun je bijvoorbeeld oogaandoeningen krijgen die niet goed te behandelen zijn”, zegt De Wal.

Wat is dan wel goed?

Het beste zou volgens De Wal zijn om je apparaten op minimaal dertig centimeter van je af te houden. „Al zit dat natuurlijk voor geen meter, want dan moet je met gestrekte armen naar je telefoon kijken. Maar zeker jonge mensen hebben afstand nodig om hun ogen te laten rusten. Afwisseling is erg belangrijk.”