Extra geld noodzakelijk voor veilig vervoer bij F1 Zandvoort

Baasjes gaan ver in het vermenselijken van hun huisdieren, stelt de Raad voor Dierenaangelegenheden. ,,Honden horen niet in bed.” Mark Gerritsma van Bontjes voor Hondjes beaamt dat, maar met een hondenbodywarmer of Supermanpakje is het weer iets heel anders. „Ze doen het vaak alleen maar uit liefde voor hun dier.”

Honden in driedelig pak, de as van je cavia in de urn op de schoorsteenmantel, je viervoeter mee naar bed, in een eigen pyjamaatje... Mensen beschouwen hun huisdier steeds meer als mensen en dat terwijl ze gewoon dier moeten kunnen zijn, stelt de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in hun publicatie ‘De Staat van het Dier’, waarin de verschuivende relatie tussen mens en dier in Nederland wordt besproken en waar in de bijna 200 pagina’s allerlei aandachtspunten worden behandeld, van dierentuindieren tot proefdieren en de relatie tussen mens en dier.

Dieren zijn geen mensen, stelt de RDA. Behandel ze dus ook niet zo. ,,Je ziet soms honden met nog mooiere kleren aan als hun baas en dat ziet er natuurlijk allemaal best leuk uit, maar je kunt er ook in doorslaan”, zegt secretaris Marc Schakenraad. Laat een hond gewoon hond zijn, komt het volgens de RDA op neer, ,,laat ze ravotten met andere honden en door regenplassen banjeren als ze daar zin in hebben, zonder een baasje dat bang is dat de kleren vies worden.” Wanneer het functioneel is, een jasje bij min 10 voor een naaktkat bijvoorbeeld, is het weer een heel ander verhaal, beaamt hij, ,,Kijk gewoon goed naar je huisdier. Bibbert het van de kou, dan doe je daar iets aan.”