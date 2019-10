Expeditie Robinson-kandidaten worden bedreigd

Als je meedoet aan Expeditie Robinson sta je volledig in de schijnwerpers: zo'n anderhalf miljoen kijkers volgen je tijd daar. Ze zien hoe je het doet in de proeven, met wie je bondjes maakt en ook wie je wegstemt is geen geheim. Sommige deelnemers worden bedreigd via social media, in een paar gevallen juist om wie ze wegstemmen.

In de uitzending van radio-dj Frank van der Lende vertelde tv-kok Hugo Kennis dat hij een fors aantal bedreigingen op social media heeft ontvangen. Maar ook Van der Lende zelf, die dit seizoen ook meedeed, is geen vreemde van de bedreigingen.

Doodswensen

Kennis vertelt onder meer dat hij doodswensen richting zijn verloofde en ouders heeft ontvangen. De toename van het aantal bedreigingen heeft volgens hem vooral te maken met het aantal YouTubers die meedoen aan het programma.

„Zij hebben jonge volgers die het programma heel serieus nemen en het met de doodsbedreigingen weer niet zo nauw nemen. Het is van de gekke.” In het programma stemt de tv-kok mede-kandidaat Dionne Slagter (een YouTuber) weg, waarna hij flink wat boze fans op zijn dak kreeg. Om te laten zien dat er niks aan de hand is, maakten de twee samen een YouTube-filmpje.

'Meedogenloos'

Van der Lende vertrok vrijwillig van het eiland en kreeg daarna ook flink wat negativiteit over zich heen. Naar eigen zeggen was hij daarvoor al gewaarschuwd door de productie van Expeditie Robinson. Er werd gezegd „weet dat je ervan langs kunt krijgen op social media, bereid je erop voor". „Op mijn eigen sociale kanalen waren de reacties best lief. Maar ik heb ook hashtag Expeditie Robinson even aangeklikt. Daar werd ik op andere kanalen finaal afgemaakt”, vertelt de 3FM-dj aan het AD.