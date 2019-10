Europeser dan met Lara Wolters wordt het niet

In een vierdelige reeks worden nieuwe en onlangs begonnen Nederlandse leden en gezichten van het Europees Parlement voorgesteld. Wie zijn zij en wat drijft hen? Het slot: Lara Wolters van de PvdA.

Ze woonde en woont in Nederland en België. Zag scholen en Universiteiten van binnen in Brussel, Brugge, Straatsburg en Londen. Liep stage bij het Europees Parlement en werkte er als beleidsmedewerker al drie jaar. Noemt zichzelf ‘overtuigd Europeaan’. En heeft een Griekse vriend. Nee, meer Europees gaan we het echt niet krijgen. Daarom is Lara Wolters de afsluiter van de reeks nieuwe Nederlandse gezichten bij de EU.

Met dank aan Frans

Wolters stond dit voorjaar op plek 7 van de PvdA-lijst bij de Europese verkiezingen, maar kwam toch in Brussel en Straatsburg op een van de zes zetels terecht. Met dank aan Frans Timmermans, de lijsttrekker werd Eurocommissaris, schoof zij door. En, wie weet hielp het stemmen op haarzelf ook een beetje. Het is vroeg als Metro Lara Wolters in een mudjevolle koffiebar met bloemetjesvloerbedekking in het gebouw van het Europees Parlement ontmoet. Vroeg en druk in Straatsburg dus, maar het nieuwe politieke gezicht is opgewekt. Een bank bij een raam in de volle zon die op dat moment in Frankrijk schijnt dan maar. „Wat maakt het uit? Zeg je wel je in plaats van u?”

Peilingen niet zo positief

Wolters heeft het naar haar zin bij de start van een vijfjarige termijn vol vergaderingen, debatten, stukken lezen, koffie-afspraken, journalisten te woord staan en stemmingen. „Bepaald geen negen-tot-vijf-baan, maar het bevalt harstikke goed. Het is fantastisch om, zoals mijn oom zei, tussen de soep en de aardappelen het Parlement in te komen.” Soep en aardappelen? Wolters moet lachen: „De peilingen waren tot mei niet positief en toch zit ik plotseling bij de EU. Voor mij voelt dat niet zo hoor, want ik werk hier al drie jaar. Maar mijn oom noemt iets onverwachts ‘tussen de soep en de aardappelen’.”

Foto: Mathieu Cugnot / European Union 2019

„Frans Timmermans heeft me vanaf het begin bij vergaderingen betrokken”, zegt Wolters. „Hij had er alle vertrouwen in dat hij zijn zetel kon opgeven, hij zag een hoge functie aankomen. Dat gaf mij ook vertrouwen en een goed gevoel.” Met Timmermans is meteen de naam gevallen die iedereen op straat zou noemen als je vraagt: Welke Nederlanders werken er bij de EU? Veel verder komt de gemiddelde man of vrouw niet… Europa interesseert velen ook weinig of men is bij voorbaat negatief. „Mijn naam kent sowieso nog niemand”, geeft Wolters toe. Ze draagt echter graag uit waarom Europa zo belangrijk voor ons is. Tegen de soep en aardappelen-oom zou ze zeggen: „We leven in een globaliserende wereld. Milieuverandering, migratiekwesties, veiligheid, het opkomen van China, de veranderende houding van de VS en digitalisering, zijn allemaal zaken die je als Nederland niet meer in je eentje effectief kunt aanpakken. Dan kun je wel doen alsof we in Den Haag alles uitmaken, maar dat is niet zo.” Er zijn partijen die vinden dat we dat wel kunnen, ziet ook Wolters. „Simpel, met hen ben ik het niet eens. Ik ben blij dat ik met ze in debat kan hier.”

Transparant geld uitgeven

Wolters is na haar nieuwe carrièrestap lid van de parlementscommissies Juridische zaken en Begrotingscontrole. „Ik wil me onder meer focussen op goed beleid bij bedrijven. Wat is het effect van bedrijven op het milieu en mensenrechten? Ook als het gaat om onze multinationals die op duizenden kilometers van Europa opereren. En, in mijn rol bij de budgetcontrole, wil ik mensen via een goed uitgavenbeleid meer vertrouwen in Europa krijgen. Dat we geen geld uitgeven voor een tramlijntje bij Budapest, dat er geen miljoenen zomaar verdwijnen. Een goed opererend en transparant apparaat geeft Europeanen een beter gevoel bij de EU. Binnen de commissie Cultuur en Onderwijs vind ik uitbreiding van het Erasmusprogramma belangrijk, zodat meer jongeren de mogelijkheid krijgen te studeren of stage te lopen in het buitenland. Cultuur is een ondergeschoven kindje en dat is geen goede zaak. Alsof werken, naar de supermarkt gaan en slapen ons leven is en concerten, films en het hebben van denkers niet nodig is. Dat zou een nogal plat bestaan zijn.”

Oprecht ergeren

Ondertussen maakt ze zich - persoonlijk - ook druk om de slechte fietspaden in haar woonplaats Brussel, zo vond Metro ergens. „Hahaha, ja daar erger ik me oprécht aan! Maar ja, het is geen Europese aangelegenheid.” Daar waar ze fietst, zou de politica ook met de gewone Belg kunnen opfietsen om het belang van Europa uit te leggen. „Als ik Brussel of Straatsburg werk, is daar weinig tijd voor. Dan ben je lang ‘op kantoor’ en kom je als het donker is naar buiten. De komende jaren zijn we als PvdA’ers echter veel in Nederland te vinden. Juist nu de sfeer voor ons weer positief is, moeten we al die mensen die op ons hebben gestemd niet teleurstellen. Met hen willen we heel graag praten en blijven doorpraten. Nu we de luxe hebben dat we met z’n zessen zijn, verdelen we ons over het land.”

Foto: Mathieu Cugnot / European Union 2019

‘Mensen zijn niet gek’

De luxe is wat Wolters betreft onder meer aan de bevlogenheid van Frans Timmermans te danken. „Hij heeft een visie, vertelt daar met verve over en durft dingen te benoemen. Als je tegen Mark Rutte zegt dat je een visie hebt, dan vindt hij dat je naar de oogarts moet. Maar mensen zijn niet gek hoor, die hebben behoefte aan visie. We hebben met grote problemen te maken, van cyberattacks tot migratie en milieuverandering. Mensen wil oplossingen horen, in een duidelijk verhaal.”

'Kunnen hun niet scoren'

De motivatie om voor haar Europese werk te kiezen, komt uit onverwachte hoek. Voetballegende Johan Cruijff is de naam en dan vooral diens oneliner ‘Als wij de bal hebben, kunnen hun niet scoren’. Wolters: „Ik kom uit Amsterdam hè, dus in die zin ligt het wel voor de hand. Maar het komt vooral door mijn vader, een groot Johan Cruijff-fan. Een hele reeks aan uitspraken van hem had mijn vader paraat. Hij schudde ze uit zijn mouw en deed er dan ook het accent bij. Toen ik mijn motivatie schreef, kwam deze uitspraak bij me boven. Die past bij mijn gevoel.” Wolters heeft het dan over de tijd dat zij als beleidsmedewerker zag hoe haar partij met de rug tegen de muur stond en moest instemmen met een papieren tijger. Een tijger die ging over de werkomstandigheden van flexwerkers. Ze kon niets doen. Dat opende haar ogen en ze dacht aan Cruijff. „Je kunt maar beter zelf aan zet zijn, dus stelde ik me kandidaat.”

Foto: Mathieu Cugnot / European Union 2019

Paspoort

Lara Wolters (33).

• Geboren: Amsterdam.

• Woont in: Brussel.

• Burgerlijke staat: samenwonend.

• Partij: PvdA (6 zetels in het Europees Parlement).

• In Europa: Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten.

• Studies: Europese sociale en politieke studies en rechten, het Erasmusprogramma, internationale relaties en diplomatie (én zang).

• Loopbaan: Werkte bij een consultancybureau en een advocatenkantoor en was beleidsmedewerker bij de PvdA en de Progressieve Alliantie.