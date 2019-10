Duitse liet zoon (6) moedoen aan IS-training en excecutie bijwonen

Nederland staat dit jaar in de top tien van de Lonely Planet. Moeten we bang zijn voor een extra stroom toeristen, of is de reisgids niet meer zo relevant als het gaat om de keuze in reisbestemmingen?

Op social media staat het er vol van: ‘perfecte’ vakantiefoto’s van je vrienden of familie, die zich op de mooiste bestemmingen bevinden. Dit motiveert vooral jonge mensen om vervolgens ook naar deze plekken te gaan. Want waar reisgidsen vroeger een belangrijke bron van informatie waren, baseren reizigers hun keuze nu eerder op advies van vrienden en familie of op plekken die ze voorbij zien komen op social media.

Nederland staat op plek zeven in het lijstje van de Lonely Planet met de tien beste landen om te bezoeken in 2020. Dat vindt Elsje van Vuuren, van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC), een mooi compliment. „Deze reisgids kan zeker bijdragen leveren aan het aantal toeristen dat naar Nederland komt. Wat heel positief is, is dat niet alleen Amsterdam wordt genoemd als goede bestemming in ons land. Ook Groningen, Arnhem en de Veluwe staan er bijvoorbeeld in.” Dit draagt volgens haar bij aan het verspreiden van de toeristen, in plaats van dat iedereen massaal naar onze hoofdstad gaat.