Dronken 14-jarige fietst over de A28, krijgt boete

We hebben de zomer van 2019 net achter de rug en het was toch hét seizoen van de heerlijk zonnige vakanties, allerhande festivals of luieren op het strand. We maakten het gezellig met vrienden en familie, en het zonnige weer nodigde uit om af en toe een uitstapje te maken. Deze vijf gadgets maakten van je zomerse uitjes een geslaagde activiteit.

Popsocket

Popsockets zijn lang niet alleen voor influencers of socialmediaspecialisten weggelegd. Het kleine hebbeding is een grote hulp voor wanneer jij bijvoorbeeld de perfecte foto wil maken. Een popsocket is een kleine rubberen gadget die je achteraan op je smartphone kan kleven. Het heeft de vorm van een zandlopertje met twee zuignapjes en heeft vaak leuke en originele tekeningetjes.