Dordtse school beklad door anti-zwartepietenactivist

Een middelbare school in Dordrecht is beklad door een anti-zwartepietenactivist. Op een muur van het Johan de Witt Gymnasium in Dordrecht valt te lezen: „Lieve Sint, help ik schaam mij diep. Mijn school sponsort racisme en is niet inclusief. Graag zou ik hierover praten, maar de school zal me haten."

'Schandalig'

Volgens de activist zou de school een sinterklaasfeest met Zwarte Piet steunen. Op de sinterklaasviering van het gymnasium zullen namelijk zowel 'traditionele' als roetveegpieten te zien zijn. De burgemeester van van Dordrecht, Wouter Kolff, keurt de actie in ieder geval af: „Schandalige actie. Wat je ook vindt van Zwarte Piet, van andermans spullen blijf je af."

Bij de Sinterklaasintocht in Dordrecht zullen Zwarte Pieten met de sint meelopen. Actiegroep Kick Out Zwarte Piet heeft al bekendgemaakt dat ze gaan protesteren.

Anoniem

Het is niet bekend wie de bekladder is, maar hij/zij zegt een leerling van de school te zijn, schrijft RTV Rijnmond. Daarnaast zou de anonieme actievoerder meerdere keren geprobeerd hebben te praten over Zwarte Piet met de school, maar dat haalde niks uit. Dus besloot de actievoerder de boodschap op de muur te sprayen én een mail te sturen.

„Ondanks dat ik vandalisme afkeur, zie ik geen andere mogelijkheid dan mijn boodschap op deze manier over te brengen", valt in de mail te lezen. Vanwege „de extreem bedreigende reacties in zowel on- als offline media naar aanleiding van anti-racismeprotesten" kiest de schrijver van de mail er echter voor om anoniem te blijven.