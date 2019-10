Docent en korfbalcoach aangehouden voor kinderporno

Een 34-jarige docent uit Friesland is aangehouden op verdenking van misbruik van een minderjarige en kinderporno. De verdachte zit al sinds dinsdag vast.

De man gaf les op een basisschool in Harlingen en was ook nog coach op een korfbalvereniging in Bolsward. Beide hebben hun leerlingen en leden ingelicht over de situatie. „Ik wil niet dat de ouders uit de krant vernemen dat er een onderzoek over hem loopt", verklaart schoolbestuursvoorzitter Dick Lieftink tegenover De Telegraaf.

Coaching

Bij de korfbalvereniging was de man al zeker vijf jaar actief, waar hij onder andere een team met elf- tot dertienjarigen coachte, reageert hij ook geschokt. „Je schrikt je een ongeluk. Zoiets gaat niet in de koude kleren zitten", aldus voorzitter Tjitske van Dijk.

„Dit is een schok voor een hoop leden. We zijn een vrijwilligersvereniging en we hebben gelukkig geen ervaring met dit soort dingen", vervolgt Van Dijk, die op de vereniging een vragenavond organiseert in de kantine. „We kunnen er zelf ook niet veel over zeggen, maar het is meer dat je het er dan even over kan hebben."

Kinderfeestje

Het Openbaar Ministerie stelt in een verklaring dat er vooralsnog geen aanwijzigingen zijn dat de incidenten iets met de school of de vereniging te maken hebben. De man zou sinds twee jaar een bedrijf hebben dat kinderfeestjes organiseert. Er is niet bekend gemaakt of de delicten daarmee te maken hebben.