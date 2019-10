Deze vier jongeren maken kans op plek VN

Vier gedreven jongeren voeren campagne om Nederland in twee functies te vertegenwoordigen bij de Verenigde Naties (VN): jongerenvertegenwoordiger Mensenrechten en Veiligheid en jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling. In Metro stellen zij zich voor.

Tugba, Mert, Aoife en Luuk willen dolgraag bij de VN - namens Nederland - onderwerpen die jongeren aangaan bespreken. Met leeftijdsgenoten, met belangrijke leiders. Maar zich tegelijk ook twee jaar lang in eigen land, gefaciliteerd door het NJR (Nationale Jeugdraad), bezighouden met en voorlichting geven over alles wat jongeren aangaat. Wie het gaan worden? Dat bepaal jij! Je kunt vanaf maandag 14 oktober (9.00 uur) tot en met maandag 21 oktober (21.00 uur) op de kandidaten stemmen via stem.njr.nl. Op die 21e oktober wordt op de door NJR georganiseerde Nacht van de VN in Amsterdam (een avond in het teken van grote internationale uitdagingen) bekend welke twee jongeren de stem van Nederland na een verkiezingsfinale mogen laten horen. Meer weten? Kijk op jongerenvertegenwoordigers.nl en nachtvandevn.nl.

Tugba: Vrede nu meer een droom dan realiteit

Tugba Kilinc (23, Zwanenburg). Is: student International Studies aan Universiteit Leiden (specialisatie Afrika). Wil worden: jongerenvertegenwoordiger Mensenrechten & Veiligheid.

Wat wil jij als jongerenvertegenwoordiger gaan doen?

Ik wil de mensen om me heen motiveren en inspireren voor een mooiere wereld waarin iedereen gelukkig en gelijkwaardig is. Ik geloof dat wij als jongeren met onze heldere en frisse inzichten, creatieve oplossingen kunnen bieden voor alle maatschappelijke vraagstukken. Zo wil ik een model ontwikkelen waarbij we onze jongere generatie kunnen betrekken bij die vraagstukken en samen kunnen werken aan een goede toekomst waarin iedereen de kansen krijgt die ze verdienen.

Hoe kom jij achter de ideeën en meningen van jongeren?

Allereerst ga ik zeker social media inzetten. Verder ga ik natuurlijk langs scholen en wil ik verschillende workshops organiseren. Spelenderwijs wil ik op de basisscholen input verzamelen. Op middelbare scholen en hoger onderwijs (mbo, hbo en wo) zal ik dat op een interactieve en ondernemende manier doen. Daarnaast wil ik ook jongeren bereiken die niet meer op school zitten, door actief op zoek te gaan naar hen door middel van een tour.

Mensenrechten zijn onze basis

Welke belangrijke kwestie in de wereld zou je als eerste aankaarten?

Mensenrechten uiteraard! Ik geloof dat mensenrechten onze basis zijn en ervoor zorgen dat wij in vrijheid, gelijkheid en waardigheid kunnen leven. Natuurlijk wil ik hierin een vertaalslag maken voor de jongeren. Welke kwesties vinden zij belangrijk in Nederland? Wat vinden zij dat er moet veranderen? Daar wil ik me dan voor inzetten.

Waarom moet een jongere juist op jou gaan stemmen?

Meestal denken mensen dat ik ben vernoemd naar het muziekinstrument tuba, maar mijn naam betekent eigenlijk vrede. En als ik om me heen kijk, is vrede meer een droom, dan realiteit. Dat moet veranderen! En als je verandering wil creëren, moet je bij de jongeren zijn. Ik geloof sterk in ons vermogen voor verandering, op de meest creatieve manier. Samen kunnen we ervoor zorgen dat vrede geen droom meer is, maar realiteit.

Mert: Eerst in onze eigen achtertuin beginnen

Mert Kumru (22, Den Haag). Is: student Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Wil worden: jongerenvertegenwoordiger Mensenrechten & Veiligheid.

Wat wil jij als jongerenvertegenwoordiger gaan doen?

Ik wil de brug vormen tussen jongeren en beleidsmakers. Ik wil duidelijk maken dat problemen vanuit verschillende perspectieven benaderd moeten worden. Zo kunnen we samen nieuwe creatieve oplossingen vinden. Taboes doorbreken en open in vrijheid spreken over allerlei onderwerpen. Ik wil ervoor zorgen dat alle Nederlandse jongeren, van het mbo tot aan het wo zich gerepresenteerd voelen. Samen werken aan onze gezamenlijke toekomst, eenheid vinden in de diversiteit.

Hoe kom jij achter de ideeën en meningen van jongeren?

Op verschillende manieren. Zo wil ik het land door gaan om gastlessen en Q & A’s te organiseren zodat ik naar ze toe kan komen en lokale onderwerpen beter kan begrijpen. Wie weet kan ik eventueel direct iets betekenen voor ze. Maar, omdat ik ook niet overal tegelijk kan zijn, is het ook een mogelijkheid voor jongeren om mij altijd een appje te sturen of zelfs een belletje te geven. Zo ben ik toch altijd bereikbaar!

Wij zijn bevoorrecht

Welke belangrijke kwestie in de wereld zou je als eerste aankaarten?

Ik zou de aandacht willen focussen op constructieve samenwerking op allerlei fronten. We staan er in Nederland misschien vaak niet bij stil, maar we zijn bevoorrecht met de mogelijkheden die wij tot onze beschikking hebben. Voor een groot deel van de jongeren wereldwijd is dit niet vanzelfsprekend. Maar we moeten altijd eerst in onze eigen achtertuin beginnen, dus beginnen met samenwerking tussen alle lagen van de bevolking en dan over de grens kijken.

Waarom moet een jongere juist op jou gaan stemmen?

Jongeren moeten sowieso gaan stemmen, ongeacht of ze op mij willen stemmen of niet. Ik hoop dat ze er in ieder geval grootschalig gebruik van zullen maken. Ik wil jongeren laten weten dat ik graag hun input direct wil horen. Of het nou in de stad of op het platteland is, of op het veen of het zand. Elk verhaal telt, daarom mogen ze me ook altijd bellen en of appen voor vragen.

Aoife: Klimaatdeadline nadert al rap

Aoife Fleming (21, Rotterdam). Is: student Rechten aan de Universiteit Leiden. Wil worden: jongerenvertegenwoordiger Duurzame ontwikkeling.

Wat wil jij als jongerenvertegenwoordiger gaan doen?

Het is fantastisch dat we hebben besloten het klimaatprobleem op te lossen. Dat betekent dat er nu belangrijke beslissingen genomen zullen worden over hoe we dit gaan aanpakken. Wij als jongere generaties hebben het minst aan het probleem bijgedragen en zullen het langst met de gevolgen leven. Daarom vind ik het belangrijk dat jongeren meebeslissen over kwesties zoals de energietransitie. Als jongerenvertegenwoordiger zou ik op dat soort ingrijpende kwesties het belang van jongeren verdedigen.

Hoe kom jij achter de ideeën en meningen van jongeren?

Als jongerenvertegenwoordiger zal ik veel contact hebben met bijvoorbeeld jongerenduurzaamheidsorganisaties. Er zijn al veel jongeren die zich hebben verdiept in het duurzaamheidsvraagstuk, dus denk ik dat zij de grote lijnen kunnen uitzetten. Daarna ga ik langs scholen en universiteiten om van scholieren en studenten te horen hoe zij de toekomst zien, en welke veranderingen daar nú voor nodig zijn. Komt het bijvoorbeeld wel genoeg terug in ons onderwijs?

Bij duurzame energie veel te winnen

Welke belangrijke kwestie in de wereld zou je als eerste aankaarten?

Nederland is één van de slechtst presterende landen op het gebied van duurzame energie. Terwijl een betrouwbare energievoorziening essentieel is voor ieder facet van ons leven. Of dat nou is om ’s ochtends een warme douche te nemen of om de industrie draaiende te houden. Er valt nog zoveel te winnen bij duurzaam opgewekte energie, dat ik dit onderwerp als eerste zou aankaarten.

Waarom moet een jongere juist op jou gaan stemmen?

De ‘klimaatdeadline’ van 2030 nadert rap, dus is het echt tijd om voortvarend actie te ondernemen om de ernstige gevolgen van klimaatverandering af te wenden. Als jongerenvertegenwoordiger zal ik me hard maken om te zorgen dat het belang van jongeren wordt meegewogen in de maatregelen die genomen gaan worden. Het is niet meer genoeg dat er naar jongeren wordt geluisterd, het is nu tijd dat we echt meebeslissen.

Luuk: Ik overtuig niet, ik vertegenwoordig

Luuk Buijs (19, Capelle aan den IJssel). Is: student Management of International Social Challenges aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Wil worden: jongerenvertegenwoordiger Duurzame ontwikkeling.

Wat wil jij als jongerenvertegenwoordiger gaan doen?

Ik maak mij zorgen over het klimaat, maar ben geen klimaatactivist. Er zijn genoeg mensen die de urgentie van klimaatverandering aankaarten. Er wordt alleen niet gesproken of jongeren dit herkennen en hoe zij hiermee omgaan. Wat voelen zij als een juiste balans als je denkt aan klimaatproblemen? Ik ben geen jongeren-overtuiger maar een vertegenwoordiger, dus ik wil graag horen wat zij juist denken. Ik wil werken aan Duurzame Activiteiten in Balans (#DAB), doe jij mee?

Hoe kom jij achter de ideeën en meningen van jongeren?

Ik kijk uit naar de discussies met én tussen de jongeren. In de schoolbanken, maar ook op sociale media en op evenementen waar aandacht wordt besteed aan duurzame ontwikkeling. Jongerenafdelingen van politieke partijen zijn naar mijn idee ook goeie plekken om te bezoeken. Daar zijn scholieren en studenten actief die een goed gevormde mening hebben over deze onderwerpen. Juist de diversiteit van deze partijen zorgt voor een evenwichtig beeld van de mening van jong Nederland.

Hoe vaak eet je vlees, hoe vaak vlieg je?

Welke belangrijke kwestie in de wereld zou je als eerste aankaarten?

Activisten weten wat er moet gebeuren: Co2-uitstoot omlaag, afvalrecycling en natuurgebieden beschermen. Tegelijkertijd zie ik grote groepen jongeren die niet in actie komen zoals activisten graag willen. Ik wil de discussie openen over wat we mogen verwachten van jongeren zelf en wat jongeren verwachten van de overheid en bedrijven. Hoe vaak eet je vlees, hoe vaak vlieg je naar Ibiza of moet de overheid gewoon de prijs omhooggooien? Waar ligt de balans?

Waarom moet een jongere juist op jou gaan stemmen?

Ik denk dat ik sterk ben in het bij elkaar brengen van mensen met verschillende meningen. Ik worstel zelf met keuzes die het klimaat beïnvloeden. Ik wil bijvoorbeeld mijn vrienden in Zuid-Amerika opzoeken, maar hoe verantwoord ik zo’n vliegreis aan mijzelf? Ik maak daarbij niet altijd de keuze die het beste is voor het klimaat. Ik zie mezelf niet als een milieuactivist. Juist hierdoor kan ik als jongerenvertegenwoordiger álle meningen vertegenwoordigen in dit gepolariseerde debat.

