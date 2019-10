De opmars van online radio en podcasts: 'Een echte industrie'

Online radio en podcasts veroveren steeds meer oren (en harten). Vandaag worden de awards uitgereikt. ,,Het is een echte industrie geworden.”

Op dezelfde dag als de Televizierring, is er ook een ander mediumclimax: de Online Radio Awards. Daarvoor worden voor de tweede keer prijzen uitgereikt voor de beste podcast, online station en presentator. Media-ondernemer en medeorganisator Richard Otto van Spreekbuis.nl heeft er zin in. ,,Het is een hele industrie geworden, met steeds meer mensen die erop afstemmen. De reguliere radio merkt dat echt wel.”

Running hits

De online radiostations die meedingen naar een award hebben één ding gemeen. Hoewel ze inhoudelijk verschillen als dag en nacht, van 40UP Radio tot Grandprix Radio, zijn het in elk geval stations die géén FM-dekking hebben. Zo doet 538 niet mee, ,,maar kon je wel stemmen op hun nineties-subkanaal, of running hits van SkyRadio.”

Een heel nieuwe wereld voor elke niche, licht hij vervolgens de podcastwereld toe, en dat kan heel ver gaan. ,,Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een podcast over.” In geuren en kleuren geeft hij allerhande voorbeelden, van GEEL (,,een podcast die gaat over de kleur geel”) tot D-Tales waarin alles wat met Disney heeft te maken, wordt besproken. En zelfs de Theepotcast bestaat, ,,telkens een interview met iemand dat net zo lang duurt tot de pot leeg is.” Of bijvoorbeeld Trust Nobody, een van de genomineerden en voor de échte Wie is de Mol-fanaten. Heeft hij zelf niet zoveel mee, verklapt hij, ,,maar wel heel mooi dat het er is voor alle molloten die er geen genoeg van kunnen krijgen.”

Verdieping

Dit type medium heeft veel meer verdieping in zich dan filmpjes op YouTube, met daarin de ‘beste wimperkrultechnieken, magneetvissen en in 360 graden van de glijbaan af’, ,,maar die worden wel ongelooflijk vaak bekeken.” Er is dan ook nog veel terrein te winnen wat luisterpubliek betreft, maar ook met maken van podcasts. ,,Het is nog niet echt een jongerending. Mijn zoontje van negen is wel druk bezig met Enzo Knol-achtige filmpjes op z’n iPhone maken, maar ‘hé pap, ik ga even podcasten’ heb ik nog niet gehoord.”

Waarom bestaan de Online Radio Awards, dat eveneens een initiatief is van Verenigde Online Radiostations (V-OR)? Otto denkt even na. Toch wel om het in de spotlights te zetten. ,,Podcasts en online radio zijn bezig met volwassen worden, maar zijn er nog lang niet. We zien dat het groeit, maar er wordt nog weinig geld aan verdiend. Veel podcastmakers doen het vaak op een zaterdagmiddag of maandagavond, bijna niemand die ervan kan leven, terwijl het belangrijk voor de content is dat je er wat mee zou moeten verdienen.”

Nadelig voor regulier

Vandaag is er de allereerste Online Radio Day, worden voor de tweede keer de awards uitgereikt én wordt het Online Radio en Podcast Onderzoek uitgebracht. Daarvan licht Otto alvast een tipje van de sluier op. Zo is het luisteren naar radiostations die uitsluitend via internet te ontvangen zijn, het afgelopen jaar met 21 procent toegenomen. Voor online streamingdiensten is deze toename 39 procent en voor podcasts zelfs 40 procent. ,,Deze groei gaat ten koste van het regulier radio luisteren via FM of kabel. Hier neemt de luistertijd met 15 procent af, met name bij jongeren tussen 13 tot 29 jaar. Dus ja, je kunt zeker zeggen dat online radio nadelig werkt voor reguliere radio.”

Huidige radiostations moeten zich dan ook zeker even achter de oren krabben, besluit Otto. ,,Ze moeten goed nagaan wat hun meerwaarde is, het gaat niet meer alleen om leuke plaatjes draaien, maar steeds meer om mensen inspireren.” Zo heeft SkyRadio nog maar weinig bestaansrecht, voorspelt hij. ,,Vroeger kozen mensen hiervoor omdat ze geen dj tussen de plaatjes door wilden horen, nu kiezen ze gewoon voor een lovesound-lijstje op Spotify.”