De housemuzikale fotoodyssee van Jos die zijn helden vastlegde

Ineens wist fotograaf Jos Kottmann het: „Fuck man, ik ga gewoon een boek maken van al mijn helden!”

Hij is eigenlijk gewoon een ‘dikke groupie’, ,,en heb hiermee een manier gevonden om in contact te komen met mijn helden!” Fotograaf Jos Kottmann staat in het midden van 5&33 Gallery, waar donderdagavond de opening is van zijn expositie DJ Faces. Twaalf jaar lang legde hij grondleggers van de housemuziek wereldwijd op de gevoelige plaat vast.

Intens

Vanaf de wanden kijken monochrome ogen hem doordringend aan. Dat is misschien wel een gemene deler, mijmert hij hardop. ,,Bijna alle dj’s die ik heb gefotografeerd, stralen een enorme intensiteit uit, terug te zien in mijn portretten.” En inderdaad, van Richie Hawtin (,,een mooie man, toch?”) tot lachebek en technogoeroe Carl Cox: in hun ogen lees je gewoon datgene dat je niet kunt beschrijven, maar wel kunt zien.

Behalve dan bij Dj Harvey, hij wilde per se met z’n zonnebril op de foto, ,,Als een acteur in z’n eigen wereld. Een echte playboy was het, een mannetje, hoor.” Maar ook die foto is een kunstwerk op zich, evenals ‘de gekke muil’ die Sven Väth trekt en de karakteristieke en best wel naar de klote-kop van de dj die binnenkwam met zeven vrouwen achter zich aan en 'nogal in z'n element was'. ,,Laat ik het zo zeggen dat hij wat onder z’n neus had zitten.”

Vriendelijk gezicht

Zijn eigen gezicht is vriendelijk, met twee grijsgroene pretoogjes die alles goed in de gaten houden. Het is iemand die ook vragen terugstelt en alles geïnteresseerd in zich opneemt, zeker nadat je hem verteld hebt dat ook jij heel erg van ‘de muziek, dansen en de scene’ houdt. Sterker nog: ,,dan hebben we vast weleens samen op een feestje gestaan, wat mooi!”

Early bird Jos ontdekte zijn voorliefde voor muziek al in zijn prille adolescente jaren in de plaatselijke discotheek Alcazar, maar het was pas echt liefde op het eerste gehoor en tot in z’n kippenvelhaartjes op z’n arm, toen hij in de grote stad ‘de scene’ ontdekte. ,,Waar mijn vrienden bezig waren met chicks regelen, wilde ik alleen maar dansen en doorgaan op die muziek.” Iets later kwam daar ook fotograferen bij en werd het: geen Jos zonder camera, geen feest zonder Jos. Als een van ’s lands eerste partyfotografen voor Love2Party kwam hij overal. Gastenlijstje hier, backstage daar, het hele jaar door. Grenzen vervaagden ‘weekendelijks’, ,,we stapten rustig op zaterdagmiddag in het vliegtuig om even een feestje in Londen te pakken, en zondagochtend weer terug.”

Het idee voor DJ Faces, dat overigens geen bestaande dj is -,,wel een goeie dj-naam!”-, kwam op na een klus waarbij hij een van zijn lievelingsdj’s Joe Claussell had gefotografeerd. In de auto op weg naar huis, waar de adrenaline nog naborrelde in zijn elektronische muziekhart, wist hij het ineens. ,,Fuck man, ik ga gewoon een boek maken van al mijn helden!”

Van Parijs tot Detroit

Heel veel wachten, omschrijft hij zijn twaalfjarige fotodyssee, waar hij 140 dj’s overal en nergens op de foto zette. Hij reisde van Chicago tot Johannesburg, van Parijs tot Detroit. Hij kwam heel soms bij dj’s thuis, maar sprak meestal met ze af in hotels, op straat en soms snel in de club voor of na de boeking. ,,Ik probeerde de fotografie te combineren met andere klussen, maar soms vloog ik de hele wereld over voor die ene foto.”

Het duurt even, maar dan heb je ook wel wat / Jos Kottmann

En als het dan lukte, gaf dat een kick. Een understatement, zeker in het geval van Derrick May waarmee hij acht jaar bezig is geweest voordat hij een ‘okay man, let’s do it’ hoorde. En zo geschiedde, ,,hij heeft daarna zelfs het voorwoord van mijn boek geschreven en heb laatst nog een hapje met hem gegeten.” Geen beste vrienden, dat zijn z’n matties die hij al z’n hele leven kent, ,,maar muzikale vrienden.” Hij doet het nu wel iets rustiger aan. ’Jonge kinderen enzo’, ,,en ik ga de Rotterdam marathon rennen.” Iets rustiger aan betekent overigens nog steeds wel een dansvloertje aantikken hier en daar, blijkt wanneer hij een appje van Joris Voorn krijgt over zijn feest. ,,Tja...” haalt hij zijn schouders op, ,,het is tenslotte ADE.”

'Weet je nog...'

‘Wauw, heb jij een échte Jos Kottmann aan de muur?’ Het zou toch fantastisch zijn als mensen dat op een goeie dag -of nacht- zeggen, droomt hij even weg. Al lijkt het niet eens zo ver weg, als je zijn werk ziet. Stuk voor stuk zwart-witte kunstwerken, waar je als vanzelf naar blijft kijken, omdat ze naar jou lijken te kijken. Zijn werk is gelimiteerd (zeven stuks van elke dj) en hij ziet ze wel op verschillende plekken hangen. Bij kunstliefhebbers bijvoorbeeld, die het als een investering zien (want er hangt een prijskaartje aan), of bij boekingskantoren. Of gewoon bij ‘de liefhebber als jij en ik’, als herinnering aan die memorabele avond waar je helemaal uit je stekker ging op dj Rush bijvoorbeeld, of je grote liefde ontmoette toen Seth Troxler aan het draaien was.

Seth Troxler / Jos Kottmann

Toch wilde niet iedereen meedoen aan DJ Faces. ‘Ik heb daar toch helemaal niets aan?’ kreeg hij als repliek. Maar Kottmann is een doorzetter en een tikkeltje Oost-Indischdoof voor het woordje ‘nee’. Dus toen Jeff Mills, de dj die op zes draaitafels zijn draaikunsten vertoont, liet weten niet mee te willen doen, besloot Jos hem na zijn gig gewoon op te wachten. En nog een keer. En nog een keer. Tot mevrouw Mills herself op een gegeven moment reageerde. ,,Laat mijn man met rust!” Hij moet erom lachen. ,,Balen natuurlijk, maar ik heb het tenminste wel echt geprobeerd.”

Die liefde

De dj’s zijn lovend over zijn werk. Velen gebruiken de foto als persfoto, getuige een google-dj-rondje en een aantal heeft zijn boek al gekocht. Ze staan er ook allemaal mooi op, knikt hij, ,,op de enkeling na die vond dat er iets te veel onderkin op stond, ogen ze allemaal heel comfortabel met zichzelf.” Ondanks hun gejaagde leven vol onrust, is Kottman er perfect in geslaagd de rust in hun gezicht vast te leggen, samen met die intense blik. Deels dankzij zijn aanwijzingen tijdens het fotograferen, maar voor een heel groot deel waarschijnlijk omdat al zijn helden in zijn ogen precies datzelfde lezen als hij bij hen. Die grote liefde voor muziek. Als hij ze dan aankijkt met zijn camera gebeurt er iets. ,,Dan zijn we een. We snappen elkaar.”

DJ Faces

Krachtig, kwetsbaar, rauw. Het werk van fotograaf Jos Kottmann in een notendop. In DJ Faces vind je 110 gezichten van de grondleggers van housemuziek wereldwijd. Op de voorkant prijkt dj Osunlade, hij roemde het boek met ‘a family album of sorts’. Bij de opening van zijn expositie zijn ook dj’s present die hij heeft gefotografeerd. Derrick May, Joris Voorn, Speedy J, Âme, Kölsch, somt hij op. De keuze om in elk geval hun portretten op te hangen in de expo was dan ook snel gemaakt, ,,het is natuurlijk superleuk als ze hier hun eigen kop zien hangen!” Hier kun je zijn boek bestellen Zijn expositie met 37 portretten wordt tot 22 november vertoond in 5&33 Gallery.