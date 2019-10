Criminelen beroven ouderen met bloedpriktruc

Door een schietpartij op het Hugo de Grootplein in Amsterdam-West is een persoon gewond geraakt en een persoon overleden. Het dodelijke slachtoffer is een Amsterdamse uitbater van een restaurant aan het plein.

Het tweede slachtoffer raakte zwaargewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft korte tijd later een verdachte aangehouden en houdt er rekening mee dat een tweede persoon is gevlucht na het schietincident.

Waarschuwingsschot