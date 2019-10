COA: Asielzoekerscentra zitten 'bomvol'

Iedereen zou recht moeten hebben op een dak boven z’n hoofd. Maar helaas is dat niet de realiteit. Daar weet ex-dakloze Rien (52) uit Hoorn alles van.

Rien (die liever niet met zijn achternaam in de krant wil) was jarenlang verslaafd aan cocaïne, waardoor het erg slecht met hem ging. Vier jaar geleden raakte hij na een brute inbraak alles kwijt. Hij voelde zich niet veilig meer in zijn eigen huis, maar kon door z’n verslaving geen kant op en belandde op straat. „Ik voelde me enorm bedreigd.”

Al zolang Rien zich kan herinneren heeft hij last van hartproblemen, maar door de drugs vergat hij zijn medicatie in te nemen. Dat ging een paar keer helemaal mis. „Ik heb daardoor twee keer een hartinfarct gehad.” Hij belandde op de intensive care en daar besefte hij dat het anders moest. Om zijn leven weer op de rit te krijgen, moest en zou hij stoppen met cocaïne. Maar omdat hij geen onderkomen had, stuurde zijn huisarts hem naar het Leger des Heils.