ChristenUnie: Maak van de eerste keer stemmen iets bijzonders

Mogen mensen voor het eerst stemmen, dan moeten zij in het zonnetje worden gezet. Dat vindt regeringspartij ChristenUnie.

Zelf kan CU-kamerlid Stieneke van der Graaf de eerste keer nog goed herinneren. „Het was 2003 en ik studeerde Rechten in Groningen. Het was een beetje onwennig, maar ook bijzonder. Ik was politiek geïnteresseerd, dus keek er erg naar uit. Toen ik eenmaal had gestemd, besefte ik dat ik met mijn stem echt invloed had.”

Maar zo denkt niet iedereen er over. Tijdens de laatste landelijke verkiezingen bleef één op de drie jongeren thuis. Van der Graaf herkent dat beeld. Als ze in verkiezingstijd de straat op gaat, hoort ze regelmatig dat biljetten linea recta in de oud papierbak verdwijnen. „‘Er wordt toch niks met mijn stem gedaan’”, verklaren ze hun gedrag. „Dat moet de politiek zich aantrekken.”

De democratie moet meer gevierd worden en de eerste keer stemmen beter onderstreept, vindt de ChristenUnie. En om van die eerste keer een feestje te maken, dient de partij deze week een motie in.

Cadeautje

Alle eerste stemmers zouden bijvoorbeeld een cadeautje kunnen krijgen, oppert Van der Graaf. „Denk bijvoorbeeld aan een speciaal eigen stempotlood dat ze vooraf krijgen opgestuurd. En op de dag zelf een felicitatie van de voorzitter van het stembureau.” Hoe en wat precies, kunnen we met burgemeesters en jongerenpartijen bedenken, vindt ze, het gaat erom dat het eerste keer stemmen op de kaart moet.

Het plan is niet alleen bedoeld voor jongeren die (net) achttien zijn, maar ook voor Nieuwe Nederlanders. „Zij hebben soms nog geen idee waarop én waarom ze moeten stemmen. Dat moet anders.” Want iédere stem heeft invloed, benadrukt Van der Graaf. Ze haalt als voorbeeld het brexitreferendum in 2016 aan. „Een derde van de jongeren kwam opdagen en 75 procent van hen stemde tegen de brexit. Als die groep groter was geweest, waren hun stemmen misschien wel beslissend geweest.”

In het vervolg vaker

„Vrijheid en democratie is een groot recht. Dat zouden we meer mogen vieren”, vat ze haar woorden samen. En, nog een bijkomstigheid: gaan jongeren als ze achttien zijn voor het eerst stemmen, zegt Van der Graaf, dan doen ze dat in hun verdere leven ook vaker. „We zouden aan die eerste keer dus best meer aandacht mogen geven.”