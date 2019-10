Burgemeesters slaan alarm voor politiecapaciteit

Het Nederlandse politieapparaat wordt gestaag dunner uitgesmeerd over een groeiend aantal speerpunten. Dat kan zo niet langer, dus klommen de burgemeesters in de pen.

Na jaren van afname neemt het aantal roofovervallen weer toe. Intussen duurt het langer voordat agenten ter plaatse zijn, sluiten politiebureaus door onderbezetting en verdwijnt het blauw uit de wijk want de politie rijdt noodhulp. Daar moet volgens de regioburgemeesters een einde aan komen.

Brandbrief

In een brief aan de Tweede Kamer luidt Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, namens de regioburgmeesters daarom de noodklok voor de politiecapaciteit. „Het water staat ons en de politie reeds tot aan de lippen.”

Er was veel geld beschikbaar gesteld, maar waar uitbreiding werd verwacht zien de burgemeesters dat er minder politie paraat is. Dat maakt het lastig, licht de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls in de brief toe. „Er zijn steeds minder mensen aan het werk, intussen legt het kabinet vrolijk nieuwe prioriteiten op tafel. Aanpak van mensenhandel, zedenmisdrijven en de ondermijning in Amsterdam, maar bijvoorbeeld ook Kamerleden die vragen om meer handhaving in het verkeer.”

Dunner uitgesmeerd

Wat er volgens Bruls erg inhakt: na de tragische moord op Derk Wiersum moeten plotseling honderden agenten door het land beschikbaar zijn voor extra bewaking namens de politie. „Dat zijn er in Nijmegen al vier, die kunnen ’s nachts niet patrouilleren bijvoorbeeld.”

Na de moord op de strafrechtadvocaat werden bijna 400 agenten acuut ingezet voor de beveiliging van advocaten en rechters. Het politieapparaat wordt daarmee nog dunner uitgesmeerd en andere taken komen in het geding. Intussen komen er dit jaar geen extra agenten bij maar is er sprake van krimp, waardoor de problemen extra toenemen.

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. /ANP - Koen Verheijden

Meer geld maar niet gelukkig

Ondanks extra geld vanuit de overheid daalt dit jaar het aantal agenten. Dat heeft onder meer te maken met de vergrijzing; men kan niet snel genoeg opleiden om hiervoor te compenseren. Onder burgemeesters is volgens Bruls dan ook veel draagkracht voor de brandbrief. „Steeds als er iets nieuws bedacht wordt, rijst de vraag: hebben we daar wel de mensen voor?”

Daarmee groeit ook de onvrede bij burgemeesters. „Het is verdrietig dat dit kan gebeuren want vorig jaar waren we nog positief. Er was zeker bezuinigd maar vanaf toen gingen we uitbreiden. Nu blijkt het omgekeerde waar te zijn, daar zijn we gefrustreerd over. Ik voorspel dat we op landelijk en gemeentelijk niveau moeten gaan kijken of we onze veiligheidsdoelen wel kunnen behalen.”

Structurele oplossing

Het probleem zit er volgens de burgemeesters in dat er steeds nieuwe dingen worden bedacht, maar slecht wordt stilgestaan bij wat er met het oude gebeurt. De beveiliging na de recente moord op Wiersum was een noodgreep, al hopen ze wel op een structurele oplossing.

Na het versturen van de brief wordt vooral verwacht dat er geen nieuwe prioriteiten worden toegevoegd. Vragen om iets nieuws heeft toch geen zin als je weet dat de middelen er niet zijn. „Willen ze toch iets anders, geef dan ook aan wat er niet hoeft. Extra mankracht voor mensenhandel, en laat dan de roofovervallen maar even zitten. Maar dat hoor je politici niet zeggen natuurlijk.”