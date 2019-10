Brr, de eerste nachtvorst deze herfst komt eraan

We raden je aan om dit weekend alvast een krabber in de auto te leggen. Want jawel, de nachtvorst is in aantocht!

Het gaat voor het eerst deze herfst vriezen in de nacht van zondag op maandag.

Twee weken eerder

Volgens MeteoGroup komt de nachtvorst vroeg dit jaar. Gemiddeld komt de nachtvorst pas in de tweede helft van oktober, nu dus twee weken eerder.

In de nacht van zondag op maandag is er weinig wind. Lokaal wordt het min 1 of min 2, naar verwachting vooral in het oosten en noordoosten.

Winter vorig jaar

Vorig jaar hadden we een zachte winter met weinig sneeuw en ijs, waarbij er op 23 oktober voor het eerst sprake was van nachtvorst.