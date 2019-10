Boete van eigen deeg: Franse kok krijgt enorme naheffing

In je eigen restaurant mag je gerust een hapje mee-eten, toch? Dat dacht een kok op het Frans-Caribische eiland Guadeloupe ook, maar hij moet nu 14.000 euro betalen.

De kok had de lunches niet aangegeven bij de belastingdienst en die ziet de maaltijden als loon in natura.

107 euro per lunch

Kok Arnaud Bloquel is eigenaar van twee restaurants op het eiland. De overheid zegt dat de lunches zo’n 107 euro per keer hebben gekost. En dat telt flink op.

De kok beweert echter dat hij „net als de anderen in mijn team” elke dag koos voor pasta of een ander goedkoop gerecht, van 6 euro per stuk.

Een beambte van de Franse overheidsinstelling Urssaf ontdekte de ‘illegale’ lunches tijdens een bezoekt aan de kok, schrijft het AD. Ze vroeg hem waar de kok at, waarop deze eerlijk antwoordde dat hij in zijn restaurants at.

Terug naar Frankrijk

De kok had zo’n hoge naheffing nooit verwacht en zegt terug te keren naar Frankrijk, omdat „een eiland je ambities beperkt.” Waarschijnlijk zal hij daar zijn lunches netjes aangeven.