Boeren komen met nieuwe, geheime actie

De boeren zijn nog niet klaar na hun grote actie van vorige week dinsdag. Volgende week woensdag gaan de boeren samen met vissers en burgers een nieuwe actie houden 'ergens in de Randstad'.

De actie is een initiatief van de Farmers Defence Force, dat vorige week met Agractie verantwoordelijk was voor de toestroom naar Den Haag. Laatstgenoemde gaat over vier tot zes weken twee nieuwe acties uitvoeren.

Naar de Randstad

De Farmers Defence Force wil volgende week woensdag weer met trekkers naar de Randstad willen rijden, maar ook 'personenauto's, bussen en vrachtwagens' zijn welkom. De actie gaat volgens de actiegroep 'lang duren'. Op de Facebookpagina roept de organisatie om 'voldoende eten en drinken', warme kleding en slaapmateriaal mee te nemen.

De Defence Force wil zich met de actie uitspreken tegen 'de echte vervuilers van Nederland. En dat is niet Schiphol'.

Inzamelingsactie

Agractie is geheimzinniger over de acties. Voor één van de acties is een geldinzamelingsactie gestart. In totaal zou er 120.000 euro nodig zijn voor de actie, waarvan maandagochtend al 15.000 euro zou zijn opgehaald. Beide acties zullen zonder overlast voor de burger zijn en zeer duidelijk zichtbaar zijn, aldus de organisatie.