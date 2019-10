Boeren in Bilthoven: twee keer zoveel als verwacht

Naar schatting 3000 boeren hebben zich op hun tractor gemeld in De Bilt om te protesteren tegen de rekenmethode voor schadelijk stikstof van het in die gemeente gevestigde RIVM.

Dat is flink meer dan waar op gerekend is. Volgens burgemeester Sjoerd Potters van De Bilt waren er 1500 tractoren aangemeld, maar zijn er veel meer boeren gekomen. De boeren hebben zich verzameld op het terrein van honkbalvereniging HSV Centrals, waar toespraken worden gehouden van onder anderen de directeur van het RIVM.

Teruggestuurd

Een aantal boeren heeft woensdagochtend met de auto toch geprobeerd naar het gebouw van het RIVM in Bilthoven te gaan. De boeren zijn teruggestuurd. Dat is zonder problemen verlopen, meldt een politiewoordvoerder. Om hoeveel boeren het ging en in hoeveel auto’s ze zaten, weet de woordvoerder niet. Bij het RIVM in Bilthoven staan extra politiemensen, aldus de politiewoordvoerder.

De boeren wilden eigenlijk protesteren bij het gebouw van het RIVM tegen de rekenmethode van het instituut voor schadelijk stikstof. Daar zagen ze echter toch van af. De gemeente heeft met ze afgesproken dat ze met hun tractoren naar een sportpark in De Bilt gaan. Volgens de gemeente is het een heel krappe bedoening bij het RIVM. Bovendien is het belangrijk dat het RIVM permanent goed bereikbaar is. Er liggen bijvoorbeeld vaccins en geneesmiddelen opgeslagen die snel nodig kunnen zijn en er staan voertuigen van de milieuongevallendienst, die gevaarlijke stoffen meet bij branden.

Vastgelopen verkeer

Het verkeer is woensdagochtend helemaal vastgelopen rondom Utrecht door het boerenprotest. Hoewel de drukte op de weg in Nederland woensdag aan het afnemen is, geldt dat niet rondom Utrecht. Waar woensdagochtend vroeg nog ruim 450 kilometer file stond, is dat rond 09.30 uur afgenomen tot zo’n 170 kilometer. „Maar op een paar wegen ben je nog heel lang onderweg", aldus een woordvoerder van de ANWB.

Vooral op de A27 vanuit Gorinchem naar Utrecht is het druk door het boerenprotest. De vertraging daar bedraagt meer dan twee uur. Op de A27 vanuit Almere bedraagt het oponthoud nog ruim een uur. Ook op de A28 is het druk, deels vanwege het protest, maar er heeft ook een ongeluk plaatsgevonden. En op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht is het eveneens druk, mede door werkzaamheden aan de Galecopperbrug.